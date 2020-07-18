  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۶

سازمان حمایت خبر داد

آغاز اجرای طرح تشدید نظارت در بازار کالاهای اساسی

آغاز اجرای طرح تشدید نظارت در بازار کالاهای اساسی

سازمان حمایت با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز طرح ویژه نظارت بر بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این سازمان با توجه به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای وظایف ذاتی و مأموریت‌های محوله از سوی دولت در تأمین و توزیع به موقع کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم، طرح ویژه تشدید نظارت در بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم را از فردا شنبه ۲۸ تیرماه ۹۹ به صورت یکپارچه در سراسر کشور اجرایی خواهد کرد.

بر این اساس، انبارها و مراکز نگهداری کالاها به دقت رصد شده و بازرسی‌ها در سطح بازار نیز با تمرکز بر اقلام و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم تشدید خواهد شد.

سازمان حمایت در این اطلاعیه به مردم اطمینان داده است که هیچگونه کمبودی در کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم وجود نداشته و تمامی مایحتاج اساسی مورد نیاز مردم بدون وقفه تأمین شده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: طرح تشدید نظارت در بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم با همکاری بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، بازرسان اصناف، بازرسین افتخاری و بسیج اصناف اجرایی و همچنین از همکاری و توان سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی در گشتهای مشترک استفاده خواهد شد.

این سازمان از مردم ایران تقاضا دارد هر گونه تخلفات اعم از اختفا، امتناع از عرضه کالا، گرانفروشی و احتکار را با شماره تلفن ۱۲۴، سامانه قیمت و سازمانهای صمت سراسر کشور اطلاع دهند.
 

کد مطلب 4976896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها