آغاز اجرای طرح تشدید نظارت در بازار کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این سازمان با توجه به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای وظایف ذاتی و مأموریت‌های محوله از سوی دولت در تأمین و توزیع به موقع کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم، طرح ویژه تشدید نظارت در بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم را از فردا شنبه ۲۸ تیرماه ۹۹ به صورت یکپارچه در سراسر کشور اجرایی خواهد کرد.

بر این اساس، انبارها و مراکز نگهداری کالاها به دقت رصد شده و بازرسی‌ها در سطح بازار نیز با تمرکز بر اقلام و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم تشدید خواهد شد.

سازمان حمایت در این اطلاعیه به مردم اطمینان داده است که هیچگونه کمبودی در کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم وجود نداشته و تمامی مایحتاج اساسی مورد نیاز مردم بدون وقفه تأمین شده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: طرح تشدید نظارت در بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم با همکاری بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، بازرسان اصناف، بازرسین افتخاری و بسیج اصناف اجرایی و همچنین از همکاری و توان سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی در گشتهای مشترک استفاده خواهد شد.

این سازمان از مردم ایران تقاضا دارد هر گونه تخلفات اعم از اختفا، امتناع از عرضه کالا، گرانفروشی و احتکار را با شماره تلفن ۱۲۴، سامانه قیمت و سازمانهای صمت سراسر کشور اطلاع دهند.

