سوريه نسبت به تجزيه عراق هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، بشار اسد رئيس جمهوري سوريه در آستانه ديدار تاريخي خود به تركيه كه بعد از پنجاه وهشت سال اين اولين سفر يك رهبر سوريايي به اين كشور خواهد بود در مصاحبه اي با بخش تركي زبان تلويزيون سي.ان.ان گفت : ما نه تنها با تشكيل يك كشور مستقل كردنشين مخالف هستيم بلكه با هر گونه اقدامي كه موجب به خطر افتادن تماميت ارضي عراق شود نيز مخالفت مي كنيم .

بنابر اين گزارش بين بيست و پنج تا سي و پنج ميليون از كردها در مناطق كوهستاني سوريه ، عراق وايران زندگي مي كنند كه نيمي از اين جمعيت در تركيه بسر مي برند .

وي در اين مصاحبه افزود : آينده عراق به آينده همه ما پيوند خورده است و به اين دليل تجزيه عراق خط قرمزي خواهد بود كه نه فقط به سوريه و تركيه مربوط مي شود بلكه به همه كشورهاي منطقه نيز ارتباط پيدا مي كند .

اقليت كردنشين عراق كه بين چهار تا پنج ميليون نفر تخمين زده مي شود به طرز وحشيانه اي از سوي صدام ديكتاتور سابق عراق سركوب شدند اما رهبران كرد عراق كه در شوراي حكومتي عراق كه از سوي آمريكا حمايت مي شوند عضويت دارند خواستار خودمختاري استانهاي كردنشين عراق هستند .

اسد در پاسخ به اين سوال كه آيا سوريه در مورد آرزوي كردها براي خودمختاري و احتمالا ايجاد يك كشور مستقل آشكارا گفت : بله گفتني است كه بين يك تا يك و نيم ميليون كرد در سوريه ، حدود شش تا هشت ميليون ديگر از اكراد در ايران و بين سيزده تا نوزده ميليون در تركيه زندگي مي كنند .

