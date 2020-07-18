ترامپ: ماسک را در آمریکا اجباری نمی کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل؛ «دونالد ترامپ»؛ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با فاکس نیوز گفته است که فرمان اجباری شدن استفاده از ماسک در آمریکا را صادر نخواهد کرد.

در حالی که آمار روزانه مبتلایان به کرونا در آمریکا هر روز در حال افزایش است، اما ترامپ مدعی شده به این دلیل که رشد کرونا آهسته شده، فرمان اجباری شدن استفاده از ماسک را نخواهد داد.

ترامپ در گفتگوی خود همچنین مدعی شد که او خواستار آزادی مشخصی برای مردم است و اعتقادی به ضرورت انجام این کار (اجباری شدن استفاده از ماسک) ندارد.

رئیس جمهور جنجالی آمریکا همچنین در ادامه ادعاهای خود گفت: با این گفته موافق نیستم که هرکس ماسک بپوشد، همه چیز درست خواهد شد.

این درحالی است که چندی پیش از گفته‌های ترامپ، مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا اعلام کرده بود اگر همه ماسک بپوشند طی چهار تا شش هفته می‌توان وضعیت شیوع کرونا را کنترل کرد.

عملکرد ترامپ در برابر بحران شیوع کرونا در آمریکا با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده و بسیاری دولت او را ناتوان در مقابله با بحران شیوع کرونا عنوان کرده‌اند.