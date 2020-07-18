ممنوعیت فعالیت اماکن و تالارهای پذیرایی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز شنبه در نشست پدافند زیستی استان مرکزی در اراک اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۱ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی استان بستری هستند.

وی ادامه داد: متوسط روزانه ابتلاء به کرونا در استان از ۱۱۰ نفر به ۸۵ نفر رسیده است که نشان از موفقیت در ا ین حوزه دارد.

استاندار مرکزی با بیان اینکه مردم استان مرکزی غیر از یک جمعیت ناچیز، نسبت به رعایت مسائل بهداشتی توجه می‌کنند، تاکید کرد: از این تعداد ناچیز انتظار می‌رود برای حفظ سلامتی خود و خانواده رعایت مسائل بهداشتی را در مقابله با کرونا جدی بگیرند.

آقازاده عنوان کرد: در حال حاضر به‌دلیل مشکلات اقتصادی موجود در جامعه اعمال محدودیت‌های گذشته در برنامه استان امکان پذیر نیست، اما رعایت مسائل بهداشتی به‌ویژه استفاده از ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی مورد تاکید است.

به گفته وی، تالارهای پذیرایی، اماکن و باغ‌های دارای مجوز رسمی باید شناسایی شده و با توجه اهمیت سلامت مردم تا اطلاع ثانوی هر گونه فعالیت و ارائه خدمات در این مراکز ممنوع است.

استاندار مرکزی با تاکید بر لزوم نظارت بر مطب‌های پزشکان، گفت: با توجه به شیوع کرونا مطب‌های پزشکان باید با دقت و حساسیت بیشتر نظارت شود.

آقازاده در خصوص وضعیت تولید ماسک در استان مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر تولید ماسک در کارگاه‌های مختلف استان ادامه دارد و از طرفی فعالیت تولید الکل نیز باید با نظارت گسترده مسئولان مربوطه همراه شود.