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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۵۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

آخرین وضعیت آماری کرونا در خراسان جنوبی/شمار فوتی ها به۸۴نفر رسید

آخرین وضعیت آماری کرونا در خراسان جنوبی/شمار فوتی ها به۸۴نفر رسید

بیرجند- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند آخرین وضعیت آماری مبتلایان به کرونا در استان را تشریح کرد و گفت: متاسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته سه مورد فوتی ناشی از ابتلا به این بیماری در استان داشته ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی فیروزآبادی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳۳ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد: از بیماران بستری تا کنون ۱۰۹ نفر مبتلا قطعی به کرونا بوده‌اند.

دهقانی با بیان اینکه ۱۳ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، عنوان کرد: حال سه نفر از بیماران وخیم است.

وی بیان داشت: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته سه مورد جدید فوتی داشتیم و بدین ترتیب کل آمار فوتی کرونا در استان به ۸۴ مورد افزایش یافته است.

وی از شهروندان خواست پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و هنگام حضور در اجتماعات و مکان‌های عمومی حتماً از ماسک استفاده نمایند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به حجم بالای مراجعات بیماران با علائم تنفسی به بیمارستان‌های استان گفت: به زودی بخش جدید آی سی یو ویژه بیماران کرونا در بیمارستان ولیعصر (عج) راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 4976917

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