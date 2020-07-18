آخرین وضعیت آماری کرونا در خراسان جنوبی/شمار فوتی ها به۸۴نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی فیروزآبادی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳۳ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستانهای استان بستری هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد: از بیماران بستری تا کنون ۱۰۹ نفر مبتلا قطعی به کرونا بودهاند.
دهقانی با بیان اینکه ۱۳ بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند، عنوان کرد: حال سه نفر از بیماران وخیم است.
وی بیان داشت: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته سه مورد جدید فوتی داشتیم و بدین ترتیب کل آمار فوتی کرونا در استان به ۸۴ مورد افزایش یافته است.
وی از شهروندان خواست پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند و هنگام حضور در اجتماعات و مکانهای عمومی حتماً از ماسک استفاده نمایند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به حجم بالای مراجعات بیماران با علائم تنفسی به بیمارستانهای استان گفت: به زودی بخش جدید آی سی یو ویژه بیماران کرونا در بیمارستان ولیعصر (عج) راه اندازی خواهد شد.
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