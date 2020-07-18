آخرین وضعیت آماری کرونا در خراسان جنوبی/شمار فوتی ها به۸۴نفر رسید

بیرجند- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند آخرین وضعیت آماری مبتلایان به کرونا در استان را تشریح کرد و گفت: متاسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته سه مورد فوتی ناشی از ابتلا به این بیماری در استان داشته ایم.