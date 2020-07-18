به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد مروی ظهر امروز در اختتامیه «دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی کتاب سال رضوی»، با اشاره به اینکه ما در حوزه کتاب و کتابخوانی کمبودها، نقایص و کاستیهایی داریم، از همینرو باید چارهای برای این نقایص و کمبودها اندیشیده شود، بیان کرد: در محضر پژوهشگران، محققان و اساتید صحبت درباره فضائل کتاب، قلم و نوشتن و مباحثی از این مقوله زیره به کرمان بردن است مانند اینکه ما بخواهیم در محضر یک طبیب از درمان صحبت کنیم.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: علم، کتاب و قلم در اسلام بسیار ارزشمند است، درصد جاری شدن معارف در متن زندگی جامعه ما مطلوب نیست فلسفه اسلامی در حد تدریس در حوزه، دانشگاه و محافل علمی باقی مانده است، اما غربیها همان فلسفه خود را در متن جامعه امتداد دادهاند و برای کودکان و مردم عادی و سطوح مختلف جامعه نوشتهاند، امتداد فلسفه اسلامی در سطح حوزه، دانشگاه و محافل علمی است و در متن زندگی مردم جاری نشده، لذا باید برای اینکه فلسفه اسلامی به متن جامعه بیاید راهی پیدا کرد و چارهای اندیشید و باید به گونهای کار کنیم تا معارف الهی، آموزههای دینی و سیره ائمه هدی (ع) در سطوح مختلف و در متن جامعه امتداد یابد.
حجتالاسلام مروی گفت: ضرورت دارد اهل قلم روی این مباحث کار کنند و بیشترین اهتمامشان در حوزه فرهنگی احیا امر حضرت رضا (ع) باشد. ما در این حوزه نگاهمان در تولید کتاب کیفی و در توزیع و نشر کمّی است و در مجموع نگاه آماری به این مقوله نداریم. اینکه یک کتاب با تیراژ بالا به چاپ رسد بیشتر اهمیت دارد تا اینکه کتب زیادی چاپ و در قفسهها بماند.
وی با اشاره به کاهش تعداد زائران در ایام کرونا بیان کرد: در شرایط عادی سالانه ۳۰ میلیون زائر به حرم مطهر رضوی مشرف میشوند که اگر این تعداد فقط سه روز اقامت داشته باشند و روزانه یک مرتبه به حرم مشرف شوند با احتساب تشرف مجاوران ۱۲۰ میلیون تشرف به حرم داریم، اما آیا از این تعداد چند نفر امام رضا (ع) را به عنوان عالم آل محمد (ص) میشناسند؟
حجتالاسلام مروی افزود: اکثر نامههای زائران در بخش پیشنهادات و انتقادات که به دستم میرسد در خصوص در خواست غذای حضرتی است. هر چند درخواست این زائران نیز از باب تبرک جویی است و نگاه مادی در این بین مطرح نیست و ما نیز برای این درخواست احترام قائلیم، اما اکثریت زائران، امام رضا (ع) را تا این حد میشناسند. خانه عالم آل محمد (ص) باید مکانی برای معرفتافزایی باشد نه اینکه زیارت مقبول را در خوردن غذای حضرت بدانند، چرا نباید بهره معنوی از زیارت امام برده شود؟
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به داشتن مدیریت و برنامهریزی صحیح برای زائران اظهار کرد: پیشنهاد شده تا یکی دو رواق برای زائران به عنوان رواق کتابخوانی در نظر گرفته شود، وقتی حرم امام رضا (ع) بسته شد دیگر کسی برای تفرجگاه طرقبه شاندیز و موجهای آبی به مشهد سفر نکرد، چراکه مردم برای امام رضا (ع) به مشهد میآیند، اما وقتی برنامهای برای این افراد در حرم مطهر نداشته باشیم زائران پس از زیارت به مراکز تفریحی و خرید هم میروند.
وی گفت: متأسفانه زیارت فقط به ابراز احساسات خلاصه شده است در حالیکه به تعقل و تفکر در مکتب قرآن و عترت بسیار تأکید شده است، اما بیشتر نگاهها به مقوله عبادت کاسبکارانه و سوداگرانه است. این را من از خود نمیگویم، این کلام گوهربار امام حسین (ع) است که در تقسیمبندی عبادت فرمودند: گروهی خدا را از روی تحصیل منافع بهشت بندگی میکنند، این عبادت تجار است. گروهی خدا را از روی ترس بندگی میکنند، این عبادت بردگان است. گروهی خدا را شایسته پرستش میدانند و از اینکه خدا منت بندگی را بر آنها نهاد، شکر و سپاس او را میگویند. این عبادت آزادگان است که برترین عبادتهاست.
حجتالاسلام مروی با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم تا افراد یک صفحه از دعا را برای افزایش معرفت خود و نه افزایش ثواب بخوانند، تصریح کرد: در مراسم دینی هم نگاه بسیاری از ما کاسبکارانه است و فقط برای ثواب کاری را انجام میدهیم.
حجتالاسلام مروی با اشاره به حدیث امام رضا (ع) که فرمودند «إِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحاسِنَ کَلامِنا لاَتَّبَعُونا»، اگر مردم محاسن کلام ما را بدانند از ما تبعیت خواهند کرد، گفت: این حدیث رضوی مخاطبش فقط شیعیان، مسلمانان و اهل کتاب نیستند؛ بلکه همه مردم مخاطب این روایت رضوی هستند؛ این گفتمان باید به صورت جهانی امتداد یابد.
نظر شما