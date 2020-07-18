به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: از ابتدای شیوع بیماری کووید ۱۹ تاکنون تعداد ۱۹۳ هزار و ۳۴۹ تست تشخیص این بیماری در آزمایشگاه‌های تشخیصی مولکولی استان فارس انجام شده است که تاکنون ۲۵ هزار و ۸۲۶ نفر مثبت شناسایی شده اند.

وی افزود: خوشبختانه تا امروز و با تلاش مجموعه سلامت استان، ۲۱ هزار و ۶۰۱ نفر از بیمارستان‌ها ترخیص یا از ایزوله خانگی خارج شده اند و به عنوان بهبود یافته تلقی می‌شوند.

او اضافه کرد: در حال حاضر، ۱ هزار و ۱۶۰ بیمار مشکوک و علامت دار در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز بستری هستند که از این تعداد ۹۱ نفر به دلیل وخامت شرایط بالینی در بخش‌های مراقبت ویژه تحت مراقبت درمانی خاص قرار دارند.

معاون درمان دانشگاه همچنین از فوت ۱۰ نفر از مبتلایان به کووید ۱۹ در فارس در بیست و چهار ساعت گذشته خبر داد که با این نفرات، تعداد فوتی‌های استان تا امروز به ۳۱۹ نفر افزایش پیدا کرده است.

دکتر اکبری گفت: بر اساس اعلام وضعیت قرمز در استان فارس و نیاز تشدید مراقبت‌های کنترلی و اقدامات بهداشتی در سراسر استان از تمام مردم استان تقاضا می‌شود ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی و فاصله فیزیکی لازم، استفاده از ماسک از مبدا را فراموش نکنند تا با لطف خداوند، تلاش مسؤولان و کادر بهداشت و درمان و مشارکت مردم بتوانیم این ویروس منحوس را شکست بدهیم.