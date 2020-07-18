به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی در دومین نشست از سلسله نشست‌های گفتگوی هفته که باهدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه بین وزارت آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌های دولتی و با موضوع گفتگو بر محور تحول برگزار می‌شود، در جمع اعضای شورای معاونان و اردکانیان وزیر نیرو، ضمن عرض خیرمقدم و تشکر از وزیر نیرو به دلیل حضور در این نشست، اظهار کرد: تصمیم داریم نشستی در هر هفته با دعوت از یکی از اعضای هیئت دولت با اولویت دستگاه‌هایی که بیشترین ارتباط و تأثیرگذاری مشترک را با آن‌ها داریم و می‌توانند ما را در توان‌افزایی و پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی یاری کنند، برگزار کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش مخاطبین اصلی این سلسله نشست‌ها را روسای آموزش و پرورش دانست و گفت: در استان‌ها و۷۵۰ منطقه آموزشی کشور، روسای آموزش‌وپرورش استان و مناطق به‌عنوان مخاطبین اصلی این سلسله نشست‌ها هستند و انتظار داریم بتوانند مسائل مطرح شده و راهکارهای ارائه شده در این نشست‌ها را به پایین‌ترین سطح و مدارس برسانند و با توجه به اینکه روسای استان و مناطق، صف اصلی آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهند و پل ارتباطی بین آموزش‌وپرورش و مدارس هستند؛ لذا گروه مهم و تأثیرگذاری هستند.

وی ادامه داد: همه ساله در شهریورماه یک اجلاس عمومی روسای آموزش‌وپرورش مناطق کشور برگزار می‌شد که معمولاً قبل از کرونا روسا به‌صورت حضوری در تهران در جلسات شرکت می‌کردند. این اجلاس مورد توجه رهبر معظم انقلاب بود و در آن صحبت می‌فرمودند و هم روسای سه قوه در آن شرکت می‌کنند و این حضور به دلیل تأثیرگذاری جمعیتی است که امروز مخاطب مجازی این نشست هستند.

وی با اشاره به اینکه آموزش‌وپرورش تنها نهاد شخصیت ساز جامعه نیست، بیان کرد: سهم دستگاه تعلیم و تربیت در فرهنگ‌سازی، هویت بخشی و شکل دادن به شخصیت کودکان و افزایش توانمندی‌ها و صلاحیت‌های آن‌ها به دلایلی مهم‌ترین سهم در کشور است و به نسبت از باقی ارگانها بسیار بیشتر و ازنظر نوع متفاوت است ولی این بدان معنا نیست که ما تنها نهاد فرهنگ‌ساز هستیم اما متمایزترین و متفاوت‌ترین و شاید مهم‌ترین نهاد فرهنگ‌ساز کشور هستیم که مأموریت هویت بخشی به نسل نو و آماده کردن آن‌ها برای زندگی مستقل، شرافتمند و خوداتکا را بر عهده‌داریم.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: اهمیت آموزش‌وپرورش به این‌علت است که افراد را در بهترین دوران زندگی در اختیار دارد و دانش آموزان را در دوره‌ای که بالاترین تأثیرپذیری رادارند، آموزش می‌دهد و دلیل دیگر این است که ارتباط ما با دانش آموزان یک ارتباط کاملاً برنامه‌ریزی شده، منظم، قابل ارزشیابی، طولانی، مستمر و هدفمند است لذا این تأثیرگذاری که ممکن است در سایر نهادهای فرهنگ‌ساز وجود داشته باشد، ما را نسبت به سایر این نهادها متمایز می‌کند.

وی گفت: اگر از نگاه‌های ساده به مسائلی که امروز کشور به آن‌ها درگیر است گذر کنیم و نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری به مسائل داشته باشیم متوجه این موضوع می‌شویم که کارآمدی کشور محصول کارآمدی تک‌تک نهادها است و کارآمدی نهادها محصول کارآمدی جریان یادگیری است، انسان‌ها به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که یاد گرفته‌اند بنابراین هرچه نهاد یادگیری سنجیده‌تر، دقیق‌تر و هوشمندتر عمل کند به همان نسبت در جامعه شاهد اتفاقات بهتری هستیم و جامعه فردا به‌گونه‌ای عمل خواهد کرد که امروز یاد گرفته است. همچنین شاکله رفتاری و شخصیتی افراد امروز شکل می‌گیرد و فردا بروز پیدا می‌کند.

هیچ شبکه‌ای در کشور انسجام و پیوستگی شبکه آموزش‌وپرورش را در کشور ندارد

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به گستردگی نظام تعلیم و تربیت گفت: آموزش‌وپرورش، مجموعه‌ای است که بالقوه تأثیر در کارآمدی دانش آموزان دارد و حتی هیچ شبکه‌ای در کشور انسجام و پیوستگی شبکه آموزش‌وپرورش را در کشور ندارد. بنابراین با ایجاد شرایط مناسب و مؤثر در یادگیری دانش آموزان در کارآمدتر شدن کشور می‌توانیم تاثیر بسزایی داشته باشیم.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های انتقال پیام در کشور آموزش‌وپرورش است، گفت: آموزش‌وپرورش هرم بسیار بزرگی است که قشر زیادی از مردم جامعه به آن تعلق دارند و از رأس آن در ستاد تا کف آن‌که همان مدرسه دانش‌آموز و خانواده است همه باهم از طریق برنامه‌ریزی در ارتباط هستیم. این هرم هرچه به سمت قاعده می‌رود جمعیت بیشتری را در برمی‌گیرد و بنابراین می‌توانیم بگوییم که ما پیش‌نیاز تمام موفقیت‌ها هستیم یعنی هر بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که بخواهد به نتایج پایدار دست پیدا کند نقطه عزیمت جریان یادگیری است و باید در اینجا اتفاقات خوبی بیفتد.

وی با اشاره به ساحت‌های تربیتی سند تحول بیان کرد: در سند تحول بنیادین به آموزش‌وپرورش مأموریت‌هایی داده شده است که قبل از آموزش به تربیت بپردازیم و در تربیت به‌جای یک وجه باید به ۶ وجهی که در سند آمده است، یعنی وجه تربیتی-اخلاقی-اعتقادی، اقتصادی، سیاسی- اجتماعی، علمی- فناوری، زیباشناسی- هنری و زیستی-بدنی توجه کنیم تا دانش آموزان بتوانند در تمام ساحت‌های تربیتی رشد کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: فرهنگ‌سازی مصرف انرژی و افزایش آگاهی و مهارت‌های جامعه یکی از زمینه‌های همکاری آموزش‌وپرورش و وزارت نیرو است. مأموریت داریم انسان‌ها را برای تبدیل شدن به عضوی فعال و تأثیرگذار در جامعه آموزش دهیم و ارتباط دانش آموزان با خلقت و طبیعت یکی از محورهای مهم در تربیت نسل نو است که در کنار ارتباط باخدا و خلق به شکل‌گیری شخصیت و هویت دانش آموزان منجر می‌شود و نوع ارتباط با آب، خاک، محیط‌زیست و انرژی از مصادیق ارتباط با خلقت و طبیعت محسوب می‌شود.

حاجی میرزایی در پایان جلسه تشکیل کارگروه در مرکز و توسعه گفتگوها را در همه سطوح بسیار مؤثر دانست و علی الهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع را مسئول پیگیری تشکیل کارگروه مربوطه کرد.