طرح شش محوری سامان خانواده در یزد تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی نسب در نشست هسته تکالیف طرح شش محوری سامان خانواده با مسئولیت اداره کل تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه خانواده و ازدواج با چند مشکل اساسی در کشور مواجه هستیم، اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات، افزایش روزافزون افراد پشت خط ازدواج است به نحوی که اکنون در استان یزد ۱۵۰ هزار نفر و در کل کشور ۱۶ میلیون نفر در رده سنی ۲۲ تا ۳۷ سال هستند که تاکنون ازدواج نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: این امر هم از نظر جمعیت شناسی و هم به لحاظ مباحث اخلاقی، اعتقادی، امنیت جنسی و بیماری‌های جسمی و روانی به یک معضل در کشور تبدیل شده و باید برای آن چاره اندیشی شود.

رحیمی نسب، افزایش سن ازدواج را نیز یکی از معضلات اجتماعی برشمرد و افزود: میانگین سن ازدواج در پسران به ۲۹ سال و در دختران به ۲۶ سال رسیده و این یعنی فاصله سن بلوغ تا ازدواج نزدیک به ۲۰ سال است و این امر تبعاتی به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: با وجود اینکه در حال حاضر ۱۶ میلیون نفر در کشور پشت خط ازدواج هستند، آمار ازدواج هر سال بین شش تا هفت درصد کاهش پیدا می‌کند و عمده افراد پشت خط ازدواج وارد تجرد قطعی می‌شوند یعنی سن آقایان از ۴۰ سال و سن خانم‌ها از ۳۷ سال عبور می‌کند.

رحیمی نسب، افزایش بی‌رویه هزینه‌های ازدواج را نیز از معضلات در مسیر ازدواج و تشکیل خانواده برشمرد و اظهار داشت: در حال حاضر سنگین‌ترین هزینه‌های ازدواج در دنیا برای ایران است و این امر سبب شده که بسیاری از جوانان از ازدواج صرف نظر کنند و این در حالی است که ما پرچم ساده زیستی اهل بیت (ع) را در دست گرفته‌ایم.

این کارشناس امور خانواده و ازدواج تاکید کرد: ناپایداری خانواده هم یکی دیگر از مشکلات موجود در این حوزه است و در شرایطی که جوانان با هزار مشکل تشکیل زندگی می‌دهند، می‌بینیم که در بسیاری از موارد، خانواده‌های آنها پایدار نیست به نحوی که سال گذشته در کشور ۱۸۰ هزار طلاق ثبت شده و این به جز آمار طلاق‌های عاطفی و روانی است.

رحیمی نسب به تشریح تبعات طلاق در اجتماع پرداخت و گفت: از یک سو فرزندان طلاق و از سوی دیگر سن پایین طلاق می‌تواند تبعات اجتماعی و اخلاقی بسیاری به دنبال داشته باشد زیرا اکنون متوسط سن طلاق ۳۱ سال است و تنها ۱۵ درصد زنانی که طلاق می‌گیرند، شانس ازدواج مجدد پیدا می‌کنند.

وی، موضوع جمعیت را ششمین موضوع حائز اهمیت در حوزه ازدواج و خانواده دانست و تصریح کرد: در سال ۹۸ شاخص رشد جمعیت کشور ما ۳۱ بوده تا حدی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ۱۴ خرداد امسال فرمودند که از وضعیت دهشتناک جمعیت نگرانم.

مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان یزد، سبک زندگی را نیز در کشور بسیار نگران کننده دانست و عنوان کرد: سبک زندگی اسلامی که هدف اصلی انقلاب بوده محقق نشده و این موضوع اکنون به یکی از مهمترین دغدغه‌های رهبری نیز تبدیل شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۱۶ دستگاه بودجه می‌گیرند که در حوزه خانواده کار کنند اما سوال است که اگر کار می‌کنیم، پس چرا وضعیت اینگونه است.

رحیمی نسب ادامه داد: علت اصلی این است که دستگاه‌ها و موسساتی که در حوزه خانواده کار می‌کنند، در گفتمان و ادبیات وحدت ندارند ضمن اینکه وقتی وارد مقوله خانواده می‌شویم، گویی وارد یک اقیانوس بزرگ می‌شویم که هر کس به مقصدی شنا می‌کند و اینقدر مسائل این حوزه گسترده است که هر کدام ورود کنیم، به نتیجه درستی نمی رسیم بنابراین عملیات آسان نیست.

وی یکی دیگر از ایرادات کار در این حوزه را عدم انجام کار شبکه ای دانست و افزود: در حوزه خانواده همه جزیره‌ای کار می‌کنند و حتی برخی بدون تخصص وارد می‌شوند ضمن اینکه نظارت و ارزیابی درستی بر فعالیت‌های این حوزه نیست.

فعال و عضو جبهه فرهنگی انقلاب استان یزد ادامه داد: به دلیل وجود این نقایص، با تیمی از متخصصان و دلسوزان طرح شش محوری «سامان خانواده» تدوین شد که این طرح هم مشکلات اصلی و هم مشکلات اجرایی را در حوزه ازدواج و خانواده حل می‌کند.

رحیمی نسب تاکید کرد: در این طرح شش محور ترویج، تسهیل، تشکیل خانواده، تحکیم خانواده، تکلیف خانواده و تعالی خانواده دیده شده که باید شش گروه تخصصی برای هر محور تشکیل شود و هر نهاد مسئولیت یک محور را با همکاری دستگاه‌های مختلف بر عهده بگیرد.

وی اظهار داشت: در هر کدام از این شش محور یک مشکل و یک سوال اساسی وجود دارد به عنوان مثال در محور ترویج مشکل ۱۶ میلیون فرد پشت خط ازدواج است که باید به سوال چرا ازدواج پاسخ دهند.

به گزارش مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد مسئولیت هسته تکلیف خانواده را در این طرح شش محوری بر عهده دارد.