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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۱۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام خبر داد؛

افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایلام به ۴۷۵۰ نفر

افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایلام به ۴۷۵۰ نفر

ایلام- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان ایلام به چهار هزار و ۷۵۰ نفر خبر داد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۹ مورد مثبت کرونا در استان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمیان ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد چهار هزار و ۷۵۰ نفر خبر داد.

وی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۱۰۹ مورد مثبت جدید بیماری کرونا در استان شناسایی شده است.

کریمیان بیان کرد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته یک مورد فوتی ناشی از بیماری کرونا در استان گزارش شده و مجموع فوت شدگان ناشی از کرونا تا این لحظه ۱۴۲ نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام افزود: یک مورد فوتی مربوط به شهرستان مهران است.

وی گفت: رعایت فاصله گذاری فیزیکی و هوشمند با جدیت بیشتر و استفاده از ماسک، ضرورت اجتناب ناپذیر این روزها و روزهای آینده است.

کد مطلب 4976933

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