آمار بستری بیماران مشکوک به کرونا در یزد ۳ برابر شد

محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمان شیوع کرونا در یزد تا پایان نیمه اول خرداد ماه، آمار بیماران مبتلا به کرونا که در بیمارستان بستری شدند به ۷۰ نفر رسیده بود اما اکنون بعد از گذشت ۴۰ روز به ناگاه با افزایش سه برابری بیماران مشکوک به کرونا مواجه هستیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۲۳۵ نفر در بیمارستان‌های یزد به دلیل ابتلاء به کرونا بستری هستند که البته هنوز جواب تست برخی از آنها مشخص نیست.

نوری شادکان بیان کرد: سفرهای تعطیلات خرداد ماه، موج جدیدی از شیوع بیماری را در تیرماه در یزد به راه انداخت ضمن اینکه عدم رعایت فاصله اجتماعی و توصیه‌های پزشکی نیز این آمار را افزایش داده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به اینکه اکنون فقط ۳۵ درصد مردم توصیه‌های پزشکان و فاصله اجتماعی را رعایت می‌کنند، تاکید کرد: تا زمانی که این شاخص به ۹۰ درصد نرسد، چرخه شیوع کرونا ادامه دارد.

وی از مردم خواست: از حضور غیرضروری در سطح شهر و مراکز خرید خودداری کرده و در صورت نیاز به حضور در خارج از خانه، از ماسک استفاده کرده و رعایت فاصله را با افراد داشته باشند و همچنان کرونا را جدی بگیرند.