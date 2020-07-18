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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۲۹

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد:

آمار بستری بیماران مشکوک به کرونا در یزد ۳ برابر شد

آمار بستری بیماران مشکوک به کرونا در یزد ۳ برابر شد

یزد ـ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به ایجاد موج جدیدی از شیوع کرونا در یزد گفت: آمار بستری بیماران مشکوک به کرونا در یزد سه برابر شد.

محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمان شیوع کرونا در یزد تا پایان نیمه اول خرداد ماه، آمار بیماران مبتلا به کرونا که در بیمارستان بستری شدند به ۷۰ نفر رسیده بود اما اکنون بعد از گذشت ۴۰ روز به ناگاه با افزایش سه برابری بیماران مشکوک به کرونا مواجه هستیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۲۳۵ نفر در بیمارستان‌های یزد به دلیل ابتلاء به کرونا بستری هستند که البته هنوز جواب تست برخی از آنها مشخص نیست.

نوری شادکان بیان کرد: سفرهای تعطیلات خرداد ماه، موج جدیدی از شیوع بیماری را در تیرماه در یزد به راه انداخت ضمن اینکه عدم رعایت فاصله اجتماعی و توصیه‌های پزشکی نیز این آمار را افزایش داده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به اینکه اکنون فقط ۳۵ درصد مردم توصیه‌های پزشکان و فاصله اجتماعی را رعایت می‌کنند، تاکید کرد: تا زمانی که این شاخص به ۹۰ درصد نرسد، چرخه شیوع کرونا ادامه دارد.

وی از مردم خواست: از حضور غیرضروری در سطح شهر و مراکز خرید خودداری کرده و در صورت نیاز به حضور در خارج از خانه، از ماسک استفاده کرده و رعایت فاصله را با افراد داشته باشند و همچنان کرونا را جدی بگیرند.

کد مطلب 4976956

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    نظرات

    • رامین IR ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      2 0
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      جناب اقای نوری.چرا هیچ کدام از حدس و گمانهای شمادرست از آب درنمی آید؟ مگر نگفتید تا اخر تیرروندبیماری نزولی میشود؟ چراهیچ اقدامی برای تبدیل شدن یزد به استان سفید انجام نمیشود
    • IR ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      3 2
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      لطفا برای مهار کرونا در یزد از نوبت دهی مراکز درمانی و پزشکان به بیماران غیر بومی جلو گیری کنید
    • محمودی IR ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      1 1
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      جناب دکتر لطفاً یک فکری اساسی بکنید.فقط آمار ضدو نقیص دادنکه فایده ای ندارد.لطفاً خیلی برای اجرای پروتکلبهداشتی با تمام وجود جدیت بخرج دهید و برای درمان نیز فکری اساسی بکنید مردم خسته شدند
    • رازی IR ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      1 0
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      آقای دکتر .مردمی که به پیشنهادهای شما گوش میدهند حداقل توقع دارند که حرفهای شما نتیجه بخش باشد.گفتید از آخرتیر روند ابتلا نزولی میشود پس سعی کنید این اتفاق بیفتد نه اینکه توپ در زمین مردم بیندازید
    • حسینی IR ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      1 0
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      جناب نوری شما هم شدید سخنگو؟ فقط یک آماری اعلام می نمایید.چرا سعی نمیکنید با ایجاد محدودیت و نظارت شدید بر اجرای پروتکل بهداشتی و چیزهای دیگر آمار مبتلا به کرونا را در استان یزد کاهش دهید؟ چرا؟
    • حامد IR ۰۹:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      2 0
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      جناب دکتر.اصلاً غربالگری در استان بخوبی صورت نمیگیرد یا اینکه اصلا صورت نمیگیرد.دو هفته گذشته هم که مردم نسبت به ماه قبل ماسکبیشتری زده اند .پس شما مسولین چرا با یجاد محدودیت بیشتر کمک نمیکنید
    • منوچهری IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      2 0
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      جناب معاون لطفاً خواهشاً نگذارید دوباره استان یزد به شرایط هشدار و وضعیت قرمز نزدیک شود.مردم دیگر به حرف چه کسی باور داشته باشند.برای رسیدن به استان با شرایط سفید همت شما مسولان هم نیاز است
    • ناصر IR ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      1 0
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      فقط با آمار بازی کردن چیزی را درست نمیکند.حداقل بیشتر مردم را به اهدای پلاسما.رعایت پروتکل بهداشتی .مصرف ویتامین های موثر برای تقویتایمنیو همچنین اجرای محدودیت ها بیشتر تشویق کنید.
    • علیرضا IR ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
      2 0
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      جناب دکتر طبق آمار خودتان امروز269 نفر بستری هستند.پس چه شد گفتید از آخرتیرماه روند کاهشی میشود.مگر نگفتید بالای 265 نفر بستری محدودیت ها باز میگردد پس چرا محدودیت را بر نمیگردانید؟ چرا؟
    • حبیب الله IR ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
      2 0
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      اعلام این آمارغلط چه فایده ای دارد؟ چرافکر اساسی نمیکنید؟ خواهشا نگذارید استان یزد دوباره به وضعیت هشدار یا قرمز برسد.البته فقط آمار کم نگویید.لطفاً کمی علمی فکر کنید و راه حل بدهید
    • حمیدی IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
      2 0
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      واقعاً برای مردم سختکوش یزد باید فکری اساسی بکنید.چرا دیگر مسولان وحتی استاندار محترم برای کاهش مبتلایان به کرونا کاری انجام نمیدهند؟ چرا دوباره عادی پنداری دارد صورت میگیرد؟ چرا؟
    • حسنا IR ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
      3 0
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      از معاونت بهداشت و درمان استان یزد باید پرسیدشما که گفتید مردم رعایت کنن از آخر تیرماه آمار نزولی میشود ولی الان که صعودی شده آنهم با شیب تند.کجا هستید که دوباره بهانه دیگری بیاورید
    • حسن زاده IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
      1 0
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      جناب نوری چرا مسولین بهداشت استان یزد هیچ کاری جدی که اثر آن ملموس باشد انجام نمیدهید.بخدا این مردم سختکوش چقدر تحمل کنند.چرا فکری اساسی نمیکنید.اجرای پروتکل بهداشتی را تشدید کنید لطفاً

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