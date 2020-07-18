پلمب ۱۸ واحد صنفی متخلف به دلیل عرضه قلیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ذوالقدری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: برابر تدابیر انجام شده مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در سفره خانه‌های سنتی و … در راستای ارتقا سلامت عمومی شهروندان و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، بازدید از واحدهای صنفی قهوه خانه در دستور کار مأموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران در ۴۸ ساعت گذشته از ۸۰ واحدهای صنفی و مراکز عرضه قلیان در نقاط مختلف تهران مانند فرحزاد، لواسانات، نازی آباد و.. بازدید کردند، گفت: در این رابطه ۱۸ واحد صنفی پس از احراز تخلفات و عرضه غیر مجاز قلیان و عدم رعایت دستورالعمل و ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا با دستور قضائی پلمب شدند.

رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت در پایان، خاطر نشان کرد: سلامت مردم و افزایش احساس امنیت از اولویت مأموریت‌های پلیس است و شهروندان می‌توانند با معرفی اصناف متخلف از طریق شماره تلفن ۱۱۰ ما را در تأمین بهتر امنیت و پیشگیری از شیوع بیماری مهلک کرونا یاری کنند.