۶ نفر در دریای مازندران غرق شدند/اجرای طرح GIS در سواحل

نقی کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از سال ۹۵ که در این پست منصوب شدم تمام تلاش خود را برای ساماندهی و برقراری نظم در هیئت انجام دادهام، افزود: تمامی ناجیان غریق فعال در سواحل در سامانه هیئت استان ثبت نام هستند و همچنین ۶۰۰ ناجی غریق به دلیل مسائل و مشکلاتی کنار گذاشته شدند.
وی درباره آمار غریق در استان مازندران اظهار داشت: تا ۲۸ تیرماه ۹۹ آمار مغروقین شش نفر بود، همچنین ۳۱۶ نفر نجات یافته و ۱۵ نفر نیز به بیمارستان اعزام شدند و در مجموع ۲۵ حادثه دریایی رخ داده که به فوت سه نفر از هموطنان منجر شد.
وی اظهار داشت: ۵۵۰ ناجی غریق در طرح دریا و بخشهای خصوصی، ۹۵۰ ناجی غریق در ۳۷۵ نقطه حادثه خیز دریا مستقر هستند و در نقاط سنگچین و دنج نیروی انتظامی و انتظام برای پیشگیری مستقر هستند.
کریمیان در مورد پرداخت حقوق ناجیان غریق گفت: پرداخت حقوق ناجیان در ادوار گذشته گاهاً تاشش ماه به تعویق افتاده است اما در حال حاضر نهایتاً با یک تا دو ماه تأخیر انجام میشود وهزینه ایاب و ذهاب و پرداخت حقوق ناجیانی که در طرحها و بخشهای خصوصی مستقرند برعهده مالکین است.
وی با عنوان اینکه هیأت در سال ۹۹ اجرای طرح GIS ، اپیلیکیشن ، مچبند و اتاق مانیتورینگ را در برنامه دارد، گفت: با طرح GIS تمام نقاط موجود در ساحل که بالغ بر ۲۰ هزار نقطه است ثبت میشودو اپیلیکیشن بر اساس GIS تمام راهنماییها را به مسافران برای استفاده از مکانهای مناسب شنا ارائه میدهد.
وی همچنین با بیان اینکه هدف از ارائه مچبندها، مچگیری ناجیان نیست، گفت: مچبندها مجهز به دوربین، ضبط صدا و ارتباط رادیویی است که این ارتباط موجب بالارفتن سرعت عمل در نجات حادثه دیده میشود.
کریمیان تصریح کرد: مانیتورینگ در برنامه ریزی برای ناجیان تأثیر بسزایی دارد و حوادث به صورت آنلاین گزارش داده میشود و ۵۰۲ کیلومتر سواحل استان به صورت آنلاین رصد میشود
سرپرست هیئت نجات غریق استان بیان کرد: در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا طرحهای دریا تعطیل عنوان شد، اما حضور ناجیان جان ۱۵ نفر را در این ایام نجات داد.
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