بیش از ۱۵۰۰ واحد صنفی و مکان عمومی در استان مرکزی پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مهرعلی اظهار کرد: یک هزار و ۵۰۲ واحد صنفی و مکان عمومی استان به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی مرتبط با شیوع ویروس کرونا از ۱۰ اسفند ماه سال گذشته تاکنون پلمب شدند.



وی ادامه داد: این واحدها به دلیل بی توجهی به فاصله گذاری اجتماعی، رعایت نکردن نکات بهداشتی و پروتکل‌های گندزدایی محل، تعطیل شدند.



مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان مرکزی افزود: از این تعداد واحد پلمب شده؛ ۶۵۸ واحد اماکن عمومی و ۸۴۴ واحد مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی بوده است.



مهرعلی در خصوص بازرسی‌های انجام شده، عنوان کرد: ۱۰۸ هزار و ۱۲۸ بازرسی شامل ۶۸ هزار و یک بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۴۰ هزار و ۱۲۷ بازرسی از اماکن عمومی استان توسط بازرسان این مجموعه انجام شده است.



به گفته وی، یک هزار و ۵۰۹ واحد صنفی نیز در این مدت به مراجع قضائی استان ارجاع و برای چهار هزار و ۶۷۶ واحد نیز اخطار صادر شد.



مهرعلی گفت: در این بازدیدها علاوه بر بررسی موارد بهداشتی، آموزش لازم در خصوص نحوه دریافت کد بهداشتی در سامانه سلامت به آدرس salamt.gov.ir، نحوه شست و شوی دست و گندزدایی سطوح، فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل‌های وزارت بهداشت برای حفظ سلامتی شاغلان، خانواده‌های آنان و مراجعان آموزش‌های لازم ارائه شد.