انجام تست کرونا برای همه افراد جامعه ضرورت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، کریستف هملمن ظهر شنبه در حاشیه سفر به اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف ما از سفر به اصفهان شناخت و آگاهی از شرایط کرونا در این شهر و بررسی کمک‌های مورد نیاز در این شرایط است.

وی وضعیت بیمارستان‌های اصفهان را مثبت ارزیابی کرد و ابراز داشت: بخش‌های ویژه بیمارستان‌های این شهر برای بیماری کرونا مناسب و در حد استانداردهای جهانی ارزیابی می‌کنیم.

نماینده سازمان بهداشت جهانی با اشاره به اینکه امکان تجهیز فضای بیمارستان‌های اصفهان ارائه خدمات بیشتر در بیمارستان‌های اصفهان وجود دارد، بیان داشت: در بررسی‌های خود تعهد کاری پرسنل، مدیریت و کادر پزشکی بیمارستان‌های اصفهان را به شکل قابل تقدیری مثبت ارزیابی کردیم و اصول بهداشتی برای کنترل انتقال عفونت نیز به خوبی توسط کارکنان رعایت شده است.

وی با تاکید بر اینکه انجام تست کرونا برای همه افراد جامعه ضرورتی ندارد، گفت: تنها افراد مشکوک لازم است تست کرونا بدهند در صورت نیاز ادامه روند درمان را با توجه به توصیه‌های پزشکی دنبال کنند.

برترین راه کنترل کرونا را استفاده از ماسک رعایت فاصله گذاری اجتماعی است

هملمن برترین راه کنترل کرونا را استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت اصول بهداشتی برشمرد و تاکید کرد: احتمال دارد شرایط شیوع کرونا در جهان تا سه ماه آینده بدتر از وضعیت فعلی شود و بر این اساس تلاش برای حفظ سلامتی و تقویت سستم ایمنی بدن ضرورت دارد.