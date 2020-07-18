شناگاه های مازندران تعطیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسن نژاد عصر شنبه در جلسه نشست با فرمانداران، با اشاره به شیوع ویروس کرونا در استان و تاکید رئیس جمهور و رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا بر ضرورت رعایت پروتکل‌های ابلاغی، یادآور شد: در صورتی که دستگاه‌های مسئول، نهادهای عمومی و واحدهای صنفی نسبت به رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها اقدام نکنند، ناچار به تعطیلی این مراکز اقدام و با متخلفین به عنوان کسانی که سلامت مردم را در معرض تهدید قرار دادند، برخورد می‌شود.

حسن نژاد، افزود: اگر بخواهیم نسبت به کنترل این بیماری اقدام کنیم باید حساسیت و آگاهی عمومی نسبت به این بیماری در موج دوم افزایش پیدا کند، با عنایت به اینکه با افزایش آگاهی عمومی؛ میزان ابتلاء نیز کاهش می‌یابد، لذا ضرورت دارد؛ رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و اقدامات دستگاه‌ها به گونه‌ای باشد که این حساسیت را در میان مردم تقویت کند و به هیچ وجه نباید طوری عمل کنیم که موجب ترس مردم شود بلکه هدف؛ افزایش آگاهی مردم است.

معاون استاندار مازندران، با بیان اینکه در جلسه با فرمانداران تأکیدات استاندار مازندران به ویژه در خصوص شهرستان‌های با وضعیت قرمز به سمع و نظر آنان رسید، تصریح کرد: در این جلسه کاهش ترددهای درون شهری، تعطیلی مراکز تجمعی و مجموعه اقدامات لازم مورد تاکید قرار گرفت.

حسن نژاد با عنوان اینکه ۸۵ درصد موارد ابتلاء در استان در مراکز تجمعی و مراسم عروسی، ختم و جشن‌ها بوده است، خاطرنشان کرد: دهیاران و بخشداران نسبت به برگزاری مراسم عروسی در باغ‌ها و … دقت و نظارت بیشتری اعمال کنند و نیروی انتظامی را در جریان این مسائل قرار دهند تا به نوعی برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه طرح‌های ساماندهی دریا با توجه به شرایط جوی و غیرآرام و شیوع بیماری کرونا موقتاً در شناگاه ها تعطیل هستند ولی در بقیه قسمت‌ها مشروط به رعایت پروتکل‌ها؛ دایر است.

معاون استاندار افزود: برای تضمین سلامت عمومی، کاهش شدت ابتلاء و مدیریت موضوع در استان فعلاً شناگاه ها را تعطیل کرده‌ایم، لیکن مجموعه نیروهای امدادی و خدماتی و ناجیان غریق برای ارائه خدمات به مردم در ساحل حضور دارند.

حسن نژاد در پایان یادآور شد: کنترل و نظارت بر مراکز تفریحی، مراسم عروسی، ختم و جشن‌ها از اولویت‌های مهم پیشگیرانه در شهرستانها بوده است که گزارش‌های لازم توسط فرمانداران به صورت روزانه دریافت می‌شود.