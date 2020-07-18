به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، سی‌امین نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه‌های بزرگ کشور، با حضور رئیس دانشگاه تهران، نمایندگانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه و همچنین معاونان اداری و مالی دانشگاه‌های بزرگ کشور، به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.

محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، در این نشست ضمن تشکر از تشکیل جلسه معاونان اداری و مالی، معاونان طرح و برنامه و مدیران کل بودجه دانشگاه‌های بزرگ کشور، گفت: لازم است تا جایگاه هیأت امنا در دانشگاه‌ها تقویت شود. دانشگاه‌ها علاوه بر داشتن رویکردهای آموزشی و پژوهشی باید در مسئولیت‌های اجتماعی نیز مشارکت کنند و در این راستا به ثروت و منابع ملی کشور متصل شوند و در قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی همکاری جدی داشته باشند.

در ابتدای این نشست، سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، از آمادگی سیزده دانشگاه بزرگ کشور، برای همکاری با سازمان برنامه و بودجه در خصوص حل مسائل و مشکلات دانشگاه‌ها خبر داد.

حسن میرزابزرگ، رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه، نیز با تبیین رویکرد و توجه سازمان برنامه و بودجه به دانشگاه‌ها از پیشنهاد همکاری دانشگاه‌های بزرگ کشور با این سازمان استقبال کرد و همچنین بر تلاش حداکثری خود جهت حل مشکلات دانشگاه‌ها تأکید داشت.

وی افزود: دانشگاه‌های بزرگ کشور باید در تدوین برنامه توسعه پنج ساله هفتم، مشارکت جدی داشته باشند و همچنین در لحاظ کردن موضوع افزایش حقوق کارکنان دانشگاه در لایحه بودجه ۹۹ تلاش و همکاری کنند.

در بخش دیگری از این نشست دکتر محمد تقی نظرپور، معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به تقویت جایگاه هیأت امنا بر لزوم همکاری و مشارکت دانشگاه‌ها در ریشه‌یابی و حل مشکلات کشور تأکید کرد.

نظرپور، همچنین ضمن ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروه برای مشارکت در تدوین برنامه توسعه هفتم بیان کرد: وزارت عتف به دنبال اخذ اعتبار پاداش بازنشستگی کارکنان از سازمان برنامه و بودجه است و در این راستا درخواست داریم تا لیست بازنشستگان به وزارت‌خانه اعلام شود.

در ادامه این جلسه که با مشارکت حضوری و مجازی اعضا تا ساعت ۱۶ به طول انجامید، مسائل جاری دانشگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.