اجرای مدیریت فشار آب در گرگان/۴۷۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب داریم

بهزاد هرمزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: طی هفته گذشته با توجه به بارندگی شدید و سیل در رودخانه‌های زیارت و ناهارخوران، کدورت آب افزایش یافت.

وی افزود: وقتی کدورت افزایش یافت استفاده از ظرفیت تصفیه خانه ناهارخوران از دست رفت و حدود هفت ساعت ما ظرفیت این تصفیه خانه را از دست دادیم.

هرمزی گفت که با این اتفاق کمبود ۲۲۰ لیتری آب در گرگان ایجاد شده و باعث شد که گرگان دچار تنش شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان عنوان کرد: علاوه بر از دست رفتن ظرفیت تصفیه خانه ناهارخوران، خط انتقال گرمابدشت، به دلیل قطعی برق به مدت سه ساعت هم از مدار خارج شد و یکباره در روز چهارشنبه، حدود ۳۸۰ لیتر بر ثانیه را از دست دادیم و ظرفیت ما به نصف کاهش یافت.

وی با توضیح اینکه در حالت عادی شهر گرگان با کمبود ۴۷۰ لیتری آب مواجه است، گفت: نیاز شهر گرگان برای آب رسانی هزار و ۷۵۰ لیتر بر ثانیه بوده اما توان تولید هزار و ۱۵۰ الی هزار و ۴۰۰ لیتر است.

هرمزی بیان کرد: در این حالت ما ۲۵ درصد ظرفیت را نداریم و با ۷۵ درصد تولید، شهر را مدیریت می‌کنیم.

وی تصریح کرد: مجموع این اتفاقات سبب شد که شوک به شبکه وارد شد و تا زمانی که مصرف معتدل شود دو روزی زمان برد.

هرمزی با اشاره به مدیریت شبانه آب در گرگان، ادامه داد: در مجموع با توجه به کمبود آب شهر گرگان مجبور هستیم از ساعت ۱۱ شب تا پنج صبح مدیریت فشار انجام دهیم.

وی توضیح داد که این کار با حفظ سطح مخازن صورت گرفته تا در زمان پیک مصرف مردم با کمبود آب مواجه نشوند.

هرمزی افزود: مدیریت فشار به گونه‌ای است که شبکه تخلیه نشود و در طبقات همکف و پارکینگ‌ها آب وجود داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان اظهارکرد: در بسیاری از آپارتمان‌ها مخزن و پمپ نصب می‌شود و این مخزن و پمپ به عنوان پدافند غیرعامل عمل کرده و در هنگام مدیریت آب حداقل ۲۴ ساعت می‌توان آب را تأمین کند و از طرف دیگر با مدیریت فشار آب و فاضلاب، با وارد مدار شدن این مخزن نیاز ساکنان هم برطرف می‌شود.

وی اضافه کرد: در ۹ ماه از سال به دلیل بالابودن فشار شبکه مخزن و پمپ از مدار خارج می‌شود و در این مدت با یک سرویس ساده می‌توان پمپ را وارد مدار کرد و مشکلات کاهش یابد.

هرمزی گفت: مدیریت مصرف تا آخر موج گرما به دلیل مصرف بالای آب ادامه دارد، امری که در سنوات قبل هم اتفاق می‌افتاد.

وی تصریح کرد: آب با تأیید مرکز بهداشت وارد شبکه شده و توسط آزمایشگاه‌های ما هم بررسی می‌شود.

هرمزی بیان کرد: ۸۰۰ کیلومتر شبکه داخلی داریم و ممکن است جایی به صورت مقطعی کدورت نقطه‌ای ایجاد شود که طی تماس با آب و فاضلاب این مشکل برطرف می‌شود.