جوزف بورل: توافق برجام باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه در پیامی توئیتری بر اهمیت حفظ برجام تاکید کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گفتگو پیرامون اهمیت توافق هسته ای بین المللی سال ۲۰۱۵ ایران در نشست گفتگوهای مدیترانه‌ (MED۲۰۲۰) اشاره کرد و نوشت: در پنجمین سالگرد برجام در کنفرانس گفتمان مدیترانه ای ۲۰۲۰ درباره این توافق صحبت کردم.

«جوزف بورل» در این خصوص تصریح کرد: ما باید این توافق را حفظ کنیم و من به فعالیتم به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام ادامه خواهم داد.

گفتنی است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ۹ ماه می سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷) به صورت یکجانبه با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از توافق هسته ای ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ میلادی (۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴) کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به برجام خارج شد و ادعا کرد که کارزار فشار حداکثری را علیه تهران با هدف انزوای ایران آغاز خواهد کرد.