  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۱۷

مدیرکل بیمه سلامت مازندران:

۹۰ درصد هزینه های بستری بیماران کرونایی توسط بیمه پرداخت می شود

۹۰ درصد هزینه های بستری بیماران کرونایی توسط بیمه پرداخت می شود

ساری- مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد هزینه های بیماران کرونایی بستری شده و ۷۰ درصد هزینه های خدمات سرپایی بیماران پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول ظفرمند عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با تخصیص اعتبار از سوی سازمان بیمه سلامت ایران مبلغ ۶۱۰ میلیارد ریال از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل در راستای حمایت هرچه بیشتر از کادر درمان استان در مقابله با شیوع ویروس کرونا پرداخت شد.

وی افزود: همچنین امروز مبلغ ۶۱۰ میلیارد ریال از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی استان شامل ۴۸۹ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مبلغ ۱۲۱ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی بابل پرداخت شد.

وی پرداخت منظم مطالبات مؤسسات درمانی طرف قرارداد توسط سازمان بیمه سلامت را حاصل انضباط مالی و پیگیری‌های سرپرست سازمان بیمه سلامت برشمرد و افزود امیدواریم این پرداخت‌ها موجب دلگرمی هرچه بیشتر تمامی تلاشگران عرصه سلامت علی الخصوص کادر درمان و پرستاران در مقابله با ویروس کرونا باشد.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه در ارتباط با هزینه بستری یک بیماری کرونایی در بیمارستان‌های دولتی در زمان حاضر بالغ بر ۹۰ درصد هزینه‌های بیمار بستری و ۷۰ درصد سرپایی در بیمارستانها پرداخت می‌شود، اعلام کرد: خدمات، آزمایش‌ها، تصویر برداری و اقدامات پاراکلینیکی برای بیماران کرونایی بستری در بیمارستان تحت پوشش بیمه سلامت است و بالغ بر ۹۰ درصد هزینه‌های آن‌ها توسط این سازمان پرداخت می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت مازندران قرار دارند و سالانه بیش از ۷ هزار میلیارد ریال برای هزینه درمان بیمه شدگان به مؤسسات درمانی طرف قرارداد استان پرداخت می‌شود.

کد مطلب 4976992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها