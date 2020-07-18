۹۰ درصد هزینه های بستری بیماران کرونایی توسط بیمه پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول ظفرمند عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با تخصیص اعتبار از سوی سازمان بیمه سلامت ایران مبلغ ۶۱۰ میلیارد ریال از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل در راستای حمایت هرچه بیشتر از کادر درمان استان در مقابله با شیوع ویروس کرونا پرداخت شد.

وی افزود: همچنین امروز مبلغ ۶۱۰ میلیارد ریال از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی استان شامل ۴۸۹ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مبلغ ۱۲۱ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی بابل پرداخت شد.

وی پرداخت منظم مطالبات مؤسسات درمانی طرف قرارداد توسط سازمان بیمه سلامت را حاصل انضباط مالی و پیگیری‌های سرپرست سازمان بیمه سلامت برشمرد و افزود امیدواریم این پرداخت‌ها موجب دلگرمی هرچه بیشتر تمامی تلاشگران عرصه سلامت علی الخصوص کادر درمان و پرستاران در مقابله با ویروس کرونا باشد.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه در ارتباط با هزینه بستری یک بیماری کرونایی در بیمارستان‌های دولتی در زمان حاضر بالغ بر ۹۰ درصد هزینه‌های بیمار بستری و ۷۰ درصد سرپایی در بیمارستانها پرداخت می‌شود، اعلام کرد: خدمات، آزمایش‌ها، تصویر برداری و اقدامات پاراکلینیکی برای بیماران کرونایی بستری در بیمارستان تحت پوشش بیمه سلامت است و بالغ بر ۹۰ درصد هزینه‌های آن‌ها توسط این سازمان پرداخت می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت مازندران قرار دارند و سالانه بیش از ۷ هزار میلیارد ریال برای هزینه درمان بیمه شدگان به مؤسسات درمانی طرف قرارداد استان پرداخت می‌شود.