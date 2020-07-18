ابعاد مهم سفر «ظریف» به بغداد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - رامین حسین آبادیان: خبرگزاری رسمی عراق (واع) امروز اعلام کرد که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران قرار است به بغداد، پایتخت عراق سفر کند. سفر ظریف به بغداد، پایتخت عراق طی فردا یکشنبه انجام می‌شود.

گفته می‌شود که ظریف در جریان این سفر با مقامات ارشد عراقی دیدار و گفتگو کند. وی در این دیدار با مقامات عراقی در خصوص آخرین تحولات منطقه و راهکارهای تقویت روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر می‌کند.

پیشتر هم شبکه «المیادین» اعلام کرده بود که «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق طی هفته جاری به عربستان و ایران سفر می‌کند. سفر قریب الوقوع مصطفی الکاظمی به ریاض اولین سفر خارجی او از زمان تصدی پست نخست وزیری محسوب می‌شود. قرار است وی در جریان سفر مذکور با مقامات ارشد سعودی دیدار و گفتگو کند.

درهمین ارتباط خبرنگار مهر گفتگویی را با «علی الحکیم» مدیر خبرگزاری «النخیل» عراق ترتیب داده است که مشروح آن از نظر می‌گذرد؛

*همانطور که می‌دانید قرار است «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران فردا یکشنبه به عراق سفر کند. شما ابعاد مختلف این سفر قریب الوقوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟

سفر وزیر خارجه ایران به عراق به ویژه پس از نخست وزیری مصطفی الکاظمی و برخی وقفه‌ها در مسیر مبادلات تجاری میان تهران و بغداد، حائز اهمیت است این سفر از اهمیت بسزایی در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه اقتصادی دارد. جمهوری اسلامی ایران و عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون روابط استراتژیکی با یکدیگر دارند. این روابط و مناسبات در حوزه‌های امنیتی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و… قابل مشاهده بوده است. از همین روی، تقویت روابط مذکور هم برای تهران و هم برای بغداد بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل است که سفر مقام ارشد ایرانی به بغداد در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای پیدا می‌کند.

این سفر از ۲ ناحیه حائز اهمیت است؛ یکی اینکه سفر مسئول سیاست خارجی ایران به عراق اولین سفر یک مقام ارشد از تهران به عراق در سایه نخست وزیری مصطفی الکاظمی است و دوم اینکه پس از شیوع ویروس کرونا وقفه‌هایی در مبادلات تجاری میان دو طرف ایجاد شد. بنابراین، ظریف از رهگذر این سفر تلاش خواهد کرد تا هم سازوکارهایی را برای تقویت روابط تهران با دولتِ الکاظمی ایجاد کند و هم از تداوم پیامدهای منفیِ ناشی از برخی خلل‌ها در مسیر مبادلات تجاری میان دو طرف در سایه شیوع کرونا، ممانعت کند.

*برخی رسانه‌های سعودی هم اکنون به فضاسازی علیه ایران پرداخته اند و مدعی می‌شوند که مقامات ایرانی با هدف خدشه وارد کردن به روابط عربستان سعودی و عراق قصد دارند به بغداد سفر کنند. شما تا چه اندازه مطرح شدن چنین ادعاهایی را معتبر می‌دانید؟

مطرح شدن چنین ادعاهایی جای تعجب بسیار دارد. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در امور داخلی عراق مداخله نکرده است. برعکس، خواسته اصلی ایران از مقامات عراقی همواره این بوده است که خود به صورت مستقل برای روابط‌شان در سطح منطقه و جهان تصمیم گیری کنند. بنابراین، معلوم نیست که مبنای اصلی چنین ادعاهایی چه چیزی است. ما معتقدیم که ادعای دخالت ایران در امور داخلی عراق کاملاً باطل و بیهوده است.

اما برعکس، باید گفت که در نقطه مقابل، عربستان سعودی همواره در امور داخلی عراق مداخله کرده است. سعودی‌ها از هیچ تلاشی برای فتنه انگیزی در عراق دریغ نکرده اند. این درحالی است که عربستان سعودی تاکنون از هیچ تلاشی برای فتنه انگیزی در عراق دریغ نکرده، این درحالی است که ایران نقش مثبت و سازنده‌ای در عراق داشته است ایران هیچگاه هدفی جز حفظ کرامت و عزت ملت‌های منطقه نداشته است. عربستان سعودی در طول سالهای گذشته تلاش‌های زیادی را برای خدشه وارد ساختن به روابط تهران و بغداد انجام داده است.

با این حال، اکنون شاهد آن هستیم که رسانه‌های سعودی، ایران را به خدشه دار کردن روابط ریاض و بغداد متهم می‌سازند! عربستان به خوبی می‌داند که ایران هم با اهل تسنن و هم با شیعیان روابط بسیار خوبی دارد؛ کما اینکه با تمامی اقلیت‌های دینی در عراق نیز روابط حسنه‌ای دارد. بنابراین، همواره تلاش کرده تا روابط میان تهران و بغداد را برهم بزند.

علیرغم اینکه عربستان سعودی همواره در کشور عراق مداخله کرده و در آن فتنه ایجاد کرده است اما ایران همواره به بغداد کمک کرده است. شهید حاج قاسم سلیمانی برای دفاع از خاک عراق و مقدسات آن به عراق کمک کرد و این درحالی است که سعودی‌ها ۵ هزار عامل انتحاری را برای کشتار مردم به این کشور اعزام کردند.

* «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق هم قرار است طی هفته جاری به «ریاض» پایتخت عربستان سفر کند. هدف از انجام این سفر تقویت روابط میان ریاض و بغداد است. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

بله سفر الکاظمی به عربستان با هدف تقویت روابط با سعودی انجام می‌شود. عراق هیچ مشکلی با هیچ کشوری ندارد؛ اما خط قرمز آن، دخالت در امور داخلی‌اش است. بغداد هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی خود را رد می‌کند. ما به دنبال ائتلاف‌های مستحکم هستیم. از همین روی به نظر من بهتر است بغداد با کشورهایی که هیچگاه به تعهدات خود پایبند نبوده اند، وارد ائتلاف نشود.

سعودی‌ها ۵ هزار عامل انتحاری به عراق فرستادند، آمریکایی‌ها به تعهدات تسلیحاتی خود عمل نکردند اما شهید سلیمانی در عرض چند ساعت رزمندگان عراقی را مسلح کرد من به یاد دارم زمانی که داعشی ها در سال ۲۰۱۴ میلادی به شهر «موصل» عراق یورش بُردند و این شهر را به اشغال خود درآوردند، شماری از سیاستمداران نزد سفیر آمریکا رفتند و به او گفتند که سلاحی برای مقابله با داعش نداریم و اکنون از واشنگتن انتظار داریم تا طبق توافقنامه راهبردی سال ۲۰۰۸ میلادی تسلیحات در اختیار ما قرار دهد. سفیر آمریکا نیز اعلام کرد که این مسأله را به پنتاگون انتقال می‌دهد.

پس از مدتی، سیاستمداران عراقی مجدداً نزد سفیر آمریکا در بغداد رفتند و او در پاسخ به مطالبه آنها اعلام کرد که لیستی از نیازهای تسلیحاتی خود تهیه کنید تا در سال ۲۰۲۰ آن را در اختیار شما قرار دهیم! دقت کنید؛ آنها اعلام کردند که ما ۶ سال بعد تسلیحات را در اختیار شما قرار می‌دهیم و این درحالی است که طبق توافقنامه استراتژیک سال ۲۰۰۸ موظف بودند عراق را تسلیح کنند اما به تعهدشان عمل نکردند.

پس از آن، زمانی که سیاستمداران عراقی با شهید حاج قاسم سلیمانی تماس برقرار کردند، این شهیدِ عزیز تنها گفت که بگویید چه چیزی نیاز دارید. پس از آن تنها چند ساعت طول کشید تا تسلیحات مورد نیاز رزمندگان عراقی برای نبرد با داعش به دست آنها برسد. به نظر من تمامی کشورهای اسلامی مدیون شهید حاج قاسم سلیمانی و اقدامات او هستند.

بر اساس آنچه که گفته شد، هرچند که عراق از روابط با تمامی کشورها استقبال می‌کند اما رابطه با کشورهای مختلف منطقه‌ای و جهانی را که هیچ پایبندی به تعهدات خود ندارند و به هیچ ارزشی پایبند نیستند، صحیح نمی‌دانیم.