الکاظمی در سفر به تهران با رهبر انقلاب اسلامی ایران دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق (نینا)، یک منبع سیاسی عراقی به موعد سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور به عربستان سعودی و ایران پرداخت.

این منبع اعلام کرد: نخست وزیر عراق فردا یکشنبه در بغداد میزبان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواهد بود و روز دوشنبه به عربستان در رأس هیأتی که شامل وزیران نفت، برق، برنامه ریزی و دارایی است، سفر می‌کند و با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در جریان سفرش دیدار خواهد کرد. در جریان سفر الکاظمی به عربستان، طرح‌های زیر ساختی در کنار بازگشایی گذرگاه مرزی عرعر میان عراق و عربستان بررسی و مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

منبع عراقی افزود: الکاظمی و هیأت همراهش، روز سه شنبه یعنی یکروز پس از سفر به عربستان به ایران می‌روند و الکاظمی با رهبر انقلاب اسلامی ایران و شماری از مسئولان ایرانی دیدار و گفتگو خواهد کرد.