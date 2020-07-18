۴ بهله عقاب تاکسیدرمی دارای ارزش میلیاردی در میاندرود کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داداش تبار اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق پرندگان در محیط زیست به منظور حفظ منابع خدادادی و محیط زیست، مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی در حوزه استحفاظی به یک قاچاقچی پرندگان مظنون شدند و با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی و شناسایی متهم به قاچاق با هماهنگی قضائی مخفیگاه این فرد مورد بازرسی قرار گرفت.

وی از کشف چهار قطعه عقاب تاکسیدرمی در بازرسی از مخفیگاه متهم خبر داد وگفت: برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی پرندگان مکشوفه یک میلیارد ریال بر آورد شده و این پرندگان به اداره محیط زیست شهرستان تحویل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود با اشاره به اینکه قاچاق حیوانات درمحیط زیست به تاراج بردن منابع ملی بوده و تبعات زیست محیطی زیادی در پی دارد، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان مراتب سریعاً به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.