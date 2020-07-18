تعداد مبتلایان به کرونا در افغانستان از ۳۵ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، وزارت بهداشت افغانستان امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که با شناسایی ۶۰ مورد مثبت جدید کرونا، شمار بیماران کووید ۱۹ در این کشور به ۳۵ هزار و ۲۸۹ نفر رسیده است.

به گزارش این خبرگزاری، در شبانه‌روز گذشته، ۵۵ نفر در کابل، ۲ تن در قندهار، ۲ نفر در نیمروز و ۱ تن در هلمند، به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت افغانستان، ۱۷ مرگ جدید هم در نتیجه این بیماری در شبانه روز گذشته روی داده است که مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلا به این بیماری را به یک هزار و ۱۶۴ نفر رسانده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت بهداشت افغانستان در این خصوص آمده است که در ۲۴ ساعت گذشته، با ترخیص ۷۲ بیمار کرونایی از بیمارستان، شمار کل بهبود یافتگان در این کشور به ۲۳ هزار و ۲۸۰ نفر افزایش یافت.

گفتنی است بیماری کووید-۱۹ نخستین بار در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان، مرکز استان هوبئی چین مشاهده و طی مدت کوتاهی با شیوع در بیش از ۲۱۰ کشور تبدیل به همه گیری جهانی شده است.