شناسایی اولویت های رودسر برای تخصیص اعتبار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صفری امروز (شنبه) در جلسه کمیته برنامه ریزی رودسر در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان، گفت: شرایط کشور از نظر اقتصادی ویژه است.

وی با اشاره به کاهش منابع اعتباری، افزود: باید اولویت‌ها را در نظر بگیریم و خدمات بیشتر و بهتری نیز به لحاظ کمی و کیفی به مردم ارائه دهیم. هزینه‌های جاری مملکت زیاد بوده و این یکی از ضعف‌های اداری است.

حجت الاسلام صفری در ادامه به شیوع ویروس کرونا اشاره و با بیان اینکه کمبودهای بسیاری در این زمینه وجود داشت، اظهار کرد: با تلاش همه دستاوردهای خوبی نیز در زمینه مبارزه با کرونا داشتیم اما باید برنامه ریزی ها جدی تر باشد.

نماینده رودسر و املش در مجلس با اشاره به مشارکت و کمک مردم، بیان کرد: شرایط در سال گذشته سخت بوده باید برای امسال در زمینه بودجه و تخصیص آن برنامه ریزی و مدیریت درستی انجام شود.

صفری با تأکید بر ضرورت شناسایی اولویت‌های شهرستان در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف، گفت: شهرستان رودسر در بخش‌های آب، برق، کشاورزی و مخابرات ضعف‌های دارد که باید برای حل آن تلاش شود.

تخصیص ۱۱ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان رودسر

در ادامه فرماندار رودسر با اشاره به اینکه ۱۱ میلیارد تومان از اعتبارات تملک و دارای، نفت و گاز به شهرستان اختصاص است، اظهار کرد: این میزان از اعتبار در حوزه‌های بهداشت و درمان، کشاورزی، ارشاد اسلامی و کشاورزی و دینی و مذهبی تخصیص یافته است.

حسین اسماعیل پور به وضعیت شهرستان در زمینه شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: برگزاری هرگونه مراسم عروسی، عزا تا اطلاع ثانوی در فضاهای مسقف و باز ممنوع بوده و برگزاری جلسات ادارات نیز با محدود شود.