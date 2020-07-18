به گزارش خبرنگار مهر، کمال حیدری ظهر شنبه در نشستی با کریستف هملمن نماینده سازمان بهداشت جهانی اظهار داشت: عملکرد مرکز بهداشت استان اصفهان در ایام شیوع کرونا با توجه به تحریم‌ها که تأمین کیت‌های تشخیص و موارد بهداشتی را با مشکل مواجه کرده بود مناسب بوده است.

وی با اشاره به اینکه مدتی کوتاه پس از شیوع کرونا انجام تست‌های تشخیصی در آزمایشگاه مرکز بهداشت اصفهان امکان پذیر شد، تاکید کرد: پس از تهران نخستین مرکزی بودیم که با ایجاد زیرساخت‌های لازم انجام تست کرونا را در این آزمایشگاه امکان پذیر کردیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: تست تشخیص کرونا در اصفهان از ۹۰ مورد در روز آغاز شد و اکنون به یک هزار مورد رسیده‌ایم.

وی ادامه داد: همه این آزمایش‌ها نیز به شکل دستی انجام می‌شود چراکه پس از گذشت چهار ماه هنوز هم موفق به خرید دستگاه تست کرونای اتوماتیک نشده‌ایم.

۲۵ هزار مورد تست مثبت کرونا در اصفهان داشته‌ایم

حیدری بیان داشت: تاکنون ۸۰ هزار تست کرونا در اصفهان انجام شده است که پاسخ ۲۵ هزار مورد از آنها در نهایت مثبت اعلام شده است،

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه ۶ آزمایشگاه بخش خصوصی برای تست کرونا در اصفهان انتخاب شده‌اند، تاکید کرد: بر این اساس هشت هزار تست کرونا نیز در ماه‌های اخیر در آزمایشگاه‌های این بخش انجام شد و تمامی اطلاعات در این ارتباط در اختیار مرکز بهداشت استان قرار گرفت.

حیدری تصریح کرد: اطلاعات تست کرونا آزمایشگاه‌های خصوصی با اطلاعات آزمایشگاه علوم پزشکی تجمیع شده و به وزارت بهداشت اعلام می‌شود.