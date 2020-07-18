کشتارگاه طیور گلپایگان قیمت مرغ را درج کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس بهنودیان عصر شنبه در ستاد تنظیم بازار شهرستان گلپایگان اظهار داشت: در راستای سلامت مردم تلاش و همت بیشتری شود چون اقلام پرمصرف مردم از جمله مرغ و گوشت اهمیت زیادی دارد، یکسری واسطهگر سبب افزایش قیمت مرغ و نارضایتی مردم شدند.
وی افزود: مسئولین تمام تلاش خود را برای تأمین و توجیه و مصرف انجام دهند تا به نحوی قیمت گذاری صورت گیرد که مصرف کننده با مشکل مواجه نشود، قیمت مرغ در سراسر کشور و به تبع در گلپایگان افزایش پیدا کرده اما از تولید تا مصرف نظارت باید شود البته نه به حرف بلکه در عمل نظارت انجام شود، اداره صمت گلپایگان گزارشی از نظارتهای انجام شده را به کمیته نظارت بر مایحتاج عمومی شهرستان و دادستان گلپایگان ارسال کند تا در جریان فعالیت و اقدامات انجام شده برای قیمتها قرار گیرند.
کشتارگاه دام قیمت مرغ را درج کند
رئیس تعزیرات حکومتی گلپایگان گفت: قیمت مصوب روی مرغ درج شود تا مصرف کننده مشاهده کند و این امر مهم از تکالیف کشتارگاه مرغ گلپایگان است، تأکید میکنم اگر از فردا ۲۹ تیر کشتارگاه شهرستان گلپایگان قیمت مرغ را درج نکند پرونده تعزیری سنگینی برای آنها تشکیل میشود و مراکز نظارتی از جمله اداره صمت به جدی پیگیری کند تا اگر انجام نداد گزارش تخلف کشتارگاه اعلام شود تا گزارش کتبی برای تشکیل پرونده ارسال کنم.
وی با تأکید بر اینکه تعداد بازرسان اتاق اصناف اضافه شود تا نظارت بهتری انجام شود، تأکید کرد: جهاد کشاورزی در تأمین نهادههای دامی تلاش کند تا دغدغه تولید کنندگان مرغ گوشتی نیز برطرف میشود، گلپایگان قطب تولید طیور محسوب میشود و میتواند تأمین کننده مرغ سایر شهرستانها باشد.
مشکل در عرضه گوشت مرغ در گلپایگان نیست
رئیس شبکه دامپزشکی گلپایگان اظهار داشت: مشکل در عرضه گوشت مرغ در گلپایگان نیست و به فراوانی تولید میشود تنها مشکل عدم تهیه نهادههای دامی است.
امیرمسعود شهبازی تأکید کرد: اگر پروتکلهای بهداشتی در مغازه فروش مرغ در نحوه خرد کردن مرغ رعایت شود و تعداد زیاد خرد نشود از نظر بهداشتی بهتر است چون با وجود شرایط کنونی کرونا بار میکروبی مرغ در هنگام خرد کردن در منزل بیشتر است.
مرغداریها سه چهارم نهاده را بازار آزاد باید خرید کنند
در ادامه مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان اظهار داشت: نهاده سویا با قیمت دو هزار و ۸۰۰ تومان و ذرت با قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان از سوی دولت میان مرغداریها عرضه میشود و این تنها یک چهارم نیاز نهاده طیور است و مرغداریهای شهرستان سه چهارم نهادهها را باید از بازار آزاد خرید کنند.
حیدرعلی گلمحمدی افزود: سویا با قیمت حدود هشت هزار تومان در بازار آزاد به فروش میرود و برای مرغداری مقرون به صرفه نیست که لازم است سهمیه دولتی توزیع نهاده برای مرغداران افزایش یابد.
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