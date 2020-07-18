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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۱۲

خبرگزاری یونهاپ:

کره‌شمالی از موفقیت در مرحله ابتدائی ساخت واکسن کرونا خبر داد

کره‌شمالی از موفقیت در مرحله ابتدائی ساخت واکسن کرونا خبر داد

مرکز تحقیقات علمی پیونگ‌یانگ از موفقیت در مرحله ابتدائی ساخت واکسن کرونا در کره شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، مرکز تحقیقات علمی پیونگ‌یانگ امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که کره شمالی در حال ساخت واکسن کووید -۱۹ است.

خبرگزاری مذکور به نقل از بیانیه صادره توسط این مرکز تحقیقات علمی پیونگ‌یانگ در این باره اعلام کرد که دانشمندان کره شمالی در حال آزمایش‌های بالینی برای ساخت این واکسن هستند.

در ادامه این بیانیه آمده است: آکادمی علوم پزشکی کره شمالی در حال نظارت بر کار دانشمندان این کشور برای ساخت واکسن کرونا است.

کره شمالی اعلام کرده که امنیت این واکسن در آزمایش بر روی حیوانات تایید شده است.

کد مطلب 4977015

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