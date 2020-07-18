به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی بعدازظهر شنبه در دیدار با مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان به میزبانی دفتر خود بابیان اینکه طرح آجر به آجر فرصتی مناسب برای رفع کمبودها و کاستیهای موجود در نظام تعلیم و تربیت است، اظهار داشت: بهرهگیری از ظرفیت کمکهای بزرگ و کوچک مردمی برای ساخت مدرسه نقش مؤثری در پیشبرد اهداف اصلی نظام تعلیم و تربیت ایفا میکند.
وی با تأکید بر لزوم فرهنگسازی برای مشارکت مردم استان در طرح آجر به آجر بیان کرد: ثواب مدرسهسازی بهمراتب از مسجد سازی جلوتر است و این در حالی است که مسجد و نمازخانه به تعداد موردنیاز در استان وجود دارد اما در حوزه فضای آموزشی با کمبودهایی روبهرو هستیم.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با اشاره به اینکه طرح آجر به آجر برای مشارکت هر یک از افراد جامعه در امر خیر مدرسهسازی با هر میزان توان مالی برنامهریزیشده است، تصریح کرد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی دولت، حمایت خیران از پروژههای عامالمنفعه از جمله مدرسهسازی به عنوان یک ضرورت احساس میشود.
آیتالله شاهچراغی با تأکید بر اینکه خیران زیادی در استان سمنان سکونت دارند که باید از این ظرفیت برای تکمیل طرحهای آموزشی استفاده کرد، یادآور شد: اجرای این طرح بستر مناسب برای افزایش خیران مدرسهساز در استان را فراهم میکند.
نظر شما