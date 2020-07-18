به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، وزارت بهداشت عربستان به موارد جدید ابتلا به کرونا در این کشور اشاره کرد.

وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ هزار و ۵۶۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در کشور شناسایی شده است که با احتساب موارد جدید، شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به ۲۴۸ هزار و ۴۱۶ نفر افزایش پیدا کرد.

همچنین وزارت بهداشت سعودی از مرگ ۴۰ نفر دیگر بر اثر کرونا طی ساعات گذشته در این کشور خبر داد تا شمار فوتی های ناشی از کرونا در عربستان به ۲ هزار و ۴۴۷ نفر برسد.

وزارت بهداشت عربستان به بهبودی سه هزار ۵۷ نفر از چنگال کرونا طی ساعات گذشته هم اشاره کرد و شمار بهبود یافتگان از کرونا را ۱۹۴ هزار و ۲۱۸ نفر اعلام کرد.

طبق اعلام وزارت کشور عربستان، همچنین وضع جسمانی ۲ هزار و ۱۸۲ کرونایی در این کشور وخیم گزارش شده است.