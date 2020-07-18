به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، بنا به اعلام مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما سریال «دخترم نرگس» که از شبکه یک سیما پخش می‌شود با ۲۶.۵ درصد پربیننده‌ترین سریال سیما در نیمه دوم تیرماه بوده است. سریال «آخر خط» با ۱۸.۹ درصد در رتبه دوم پربیننده‌ترین سریال‌ها قرار دارد که از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.

سریال‌های «شاهرگ» شبکه دو سیما و «افسانه هزارپایان» شبکه نسیم نیز با ۸.۲ درصد و ۵.۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

۶۴ درصد از بینندگان سریال «دخترم نرگس» در حد زیاد از این سریال، راضی بوده‌اند. ۷۴.۵ درصد بینندگان سریال «دخترم نرگس» معتقدند این سریال از نظر آموزنده بودن، موفق عمل کرده است. ۷۲ درصد نیز از بازی بازیگران سریال در حد زیاد، راضی بوده‌اند. ۵۹ درصد از مخاطبان، داستان سریال «دخترم نرگس» را جذاب دانسته‌اند. ۶۲.۱ درصد نیز اعتقاد دارند سازندگان سریال در باورپذیر کردن شخصیت‌های سریال «دخترم نرگس» موفق بوده‌اند.

در ادامه گزارش مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما آمده است که ۷۲.۲ درصد بینندگان سریال «آخر خط» نیز از این سریال، رضایت کامل دارند. ۸۱.۷ درصد در حد زیاد از بازی بازیگران راضی بوده‌اند. ۷۱.۳ درصد بینندگان سریال «آخر خط» هم معتقدند داستان سریال، جذاب است. ۶۷ درصد مخاطبان، شخصیت‌های سریال را در حد زیاد، باورپذیر می‌دانند. ۵۴.۸ درصد نیز معتقدند سریال «آخر خط» سریالی بسیار آموزنده است.

درباره سریال «شاهرگ» نیز ۷۶ درصد از بینندگان آن، بازی بازیگران را در حد زیاد پسندیده‌اند. ۷۰ درصد معتقدند شخصیت‌ها، به‌خوبی باورپذیر شده است. ۶۷.۶ درصد، سریال «شاهرگ» را بسیار آموزنده می‌دانند و ۶۷.۲ درصد هم‌داستان آن را جذاب می‌دانند.

بنا به اعلام مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما، در میان سریال‌های تکراری که از شبکه‌های مختلف روی آنتن رفته‌اند هم سریال «شمعدونی» شبکه آی فیلم با ۸.۷ درصد مخاطب درصدر است و سریال‌های «افسانه جومونگ» شبکه تماشا با ۸.۲ درصد در رتبه دوم قرار دارد. سریال‌های «پژمان»، «سه دونگ سه دونگ»، «همسران» و «تکیه‌بر باد» که همگی از شبکه آی فیلم بازپخش شده‌اند در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در بخش دیگری از نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما، ۵۸.۴ درصد مخاطبان، سریال‌های ایرانی را می‌پسندند و تنها ۱۴.۶ درصد سریال‌های خارجی را ترجیح می‌دهند. همین‌طور، ۶۰.۲ درصد مخاطبان، گونه خانوادگی و اجتماعی را در حوزه گونه‌های سریال سازی می‌پسندند و ۳۶.۶ درصد هم به گونه طنز و کمدی علاقه دارند.