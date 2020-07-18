احیای ۱۳۰ کارخانه نیمه تعطیل با مشارکت بنیاد برکت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین مدنی در مراسم افتتاح کارخانه آریو سلولز خزر در شهرک صنعتی جویبار که با حضور آیتالله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری، کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: امسال ۱۳۰ کارخانه و بنگاه اقتصادی نیمه تعطیل در سراسر کشور با مشارکت و سرمایهگذاری ۵۰ درصدی مردم و ستاد اجرایی فرمان امام احیا و به چرخه تولید بازمیگردند.
به گفته وی، مشارکت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در احیای واحدهای نیمه تعطیل ۲ تا ۳ ساله است.
مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به افتتاح کارخانه مشارکتی این بنیاد در شهرستان جویبار گفت: میزان سرمایهگذاری بنیاد برکت در این واحد تولیدکننده انواع آلفا سلولز، خمیر حلشونده و کاغذ مقوایی قابل استفاده در صنایع نظامی، تولید پوشک نوزادان و ورقهای سیمانی سقفی ۷۰ میلیارد ریال است.
مدنی خاطرنشان کرد: با آغاز بهکار کارخانه آریو سلولز خزر، برای ۵۰ نفر از اهالی جویبار اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم شده است که با اجرای فاز دوم طرح توسعه این کارخانه در شهریورماه امسال، این رقم به ۱۵۰ شغل خواهد رسید.
وی با اشاره به طرحهای اشتغالزایی بنگاهمحور بنیاد برکت بیان کرد: بنیاد برکت با هدف محرومیتزدایی، اشتغالزایی و توانمندسازی اقتصادی اجتماعی با ۳۶۰ بنگاه و کارگاه تولیدی و صنعتی با ظرفیت ایجاد شغل برای ۱۹۰ هزار نفر مشارکت اقتصادی داشته و به میزان ۵۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در این واحدها سرمایهگذاری کرده است.
مدیرعامل بنیاد برکت ادامه داد: این بنیاد همچنین بر اساس سیاستهای ابلاغی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام مبنی بر عدم تصدیگری، پس از طی دوران مشارکت از ۲۵۵ بنگاه خارج شده و سهام خود را به بخش خصوصی واگذار نموده است.
مدنی با تاکید بر قرار داشتن در سال جهش تولید افزود: فعالیت افرادی که علیرغم شرایط موجود همچنان در عرصه تولید فعال هستند، بسیار ارزشمند است.
وی از ورود بنیاد برکت به هر حوزهای که نیاز به سرمایهگذاری در آن احساس شود خبر داد و گفت: امسال فعالیت خود را در حوزه کشاورزی که با مشکلات واردات مواجه است آغاز میکنیم.
مدیرعامل بنیاد برکت به اجرای طرحهای اشتغالزایی خرد و خانگی نیز اشاره کرد و گفت: برای کمک به معیشت خانوادههای نیازمند و بهخصوص آسیبدیده از کرونا ۶۰ هزار طرح اجتماعمحور با قابلیت اشتغالزایی برای ۱۸۰ هزار نفر در حال اجراست.
مدنی افزود: با اجرای این طرحها با کمک مجریان و تسهیلگران بنیاد در تمامی استانهای کشور روزانه برای یکهزار نفر اشتغال خانگی میشود.
وی با اشاره به آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی و احسان گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در اجرای مرحله دوم رزمایش همدلی و احسان از امروز توزیع ۴ میلیون بسته پروتئینی را در سراسر کشور آغاز کرده است.
مدیرعامل بنیاد برکت اظهار کرد: یک میلیون بسته کمک معیشتی و یک میلیون بسته بهداشتی در مرحله نخست رزمایش همدلی و احسان توزیع شد که سهم مازندران ۳۳ هزار بسته معیشتی و بهداشتی بود.
مدنی ادامه داد: سهم مازندران در مرحله دوم این رزمایش ۱۱۰ هزار بسته پروتئینی است که ۴۰۰ گروه جهادی این بستهها را میان نیازمندان توزیع میکنند.
گفتنی است، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام تا به امروز ۲ هزار و ۶۲۲ طرح شامل یکهزار و ۸۴۷ طرح توانمندسازی اقتصادی و ۷۷۵ طرح زیربنایی، فرهنگی و خدمات بیمهای را با حجم سرمایهگذاری ۴ هزار و ۹۳۱ میلیارد ریال در استان مازندران به بهرهبرداری رسانده یا در دست اقدام دارد.
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