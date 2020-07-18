نظارت بر فعالیت واحدهای عرضه کالاهای بهداشتی تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع شنبه در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا، اظهار کرد: روند افزایش مبتلایان بیماری کووید ۱۹ طی روزها و هفته‌های اخیر، بار دیگر نشان داد که مراقبت‌های جمعی و فردی باید به عنوان یک اصل، مورد توجه همگان قرار گیرد و لازم است فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک برای پیشگیری از شیوع بیماری، از سوی آحاد مردم رعایت شود.

وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای ارتقای سطح بهداشت و توجه به پروتکل‌ها، ادامه داد: در کنار اینکه از شهروندان و عموم جامعه می‌خواهیم نسبت به توصیه‌های بهداشتی توجه کنند، باید در این خصوص فرهنگ سازی شود.

استاندار گیلان افزود: موضوع نظارت بر استفاده از ماسک که الزام مورد اتفاق نظر همه متخصصان است، علاوه بر نهادهای مسئول، باید توسط خود مردم نیز صورت گیرد.

وی با اشاره به اثربخشی تشدید نظارت‌ها و برقراری پاره‌ای محدودیت‌ها همچون لزوم ارائه خدمات در ادارات به آنانی که از ماسک استفاده می‌کنند یا ضرورت استفاده کارمندان از ماسک، تأکیدات همیشگی مبنی بر لزوم در پیش گرفتن سبک زندگی جدید و ضرورت آموزش و اقناع افکار عمومی را یادآور شد.

زارع نقش کمیته رسانه و فضای مجازی در کنار صدا و سیما در این ارتباط را مهم دانست و افزود: باید با اطلاع رسانی‌های گسترده و به میدان آوردن ظرفیت‌های تبلیغی و رسانه‌ای در این مسیر گام برداشته شود.

وی با بیان اینکه برخی شهرستان‌ها همچون رودسر، ماسال و رضوانشهر از میزان متوسط کشوری رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز فراتر عمل کرده اند، گفت: در مرکز استان نیز انتظار داریم مردم بیش از گذشته به دستورالعمل‌های بهداشتی توجه کنند.

استاندار گیلان به معرفی داروخانه‌های متخلف به اداره کل تعزیرات حکومتی استان طی روزهای اخیر اشاره و اضافه کرد: نظارت، بررسی و پایش واحدهای صنفی امری مهم است که کارگروه تولید، توزیع و نظارت ستاد استانی مدیریت کرونا باید به صورت مستمر انجام دهد.

وی با بیان اینکه برگزاری مراسم جشن و عزا طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، ممنوع است، ادامه داد: شهروندان باید از برگزاری تجمعات و محافل خانوادگی جدا خودداری کنند.

زارع توجه به گسترش زیرساخت‌های الکترونیک و ارائه خدمات بهینه در این بخش را امری مهم عنوان و تأکید کرد: بستر استفاده مردم از خدمات مبتنی بر فضای مجازی در حوزه‌های مختلف حقوق شهروندی، بیش از گذشته فراهم شود و توسعه خدمات دولت الکترونیک شتاب گیرد.

وی گفت: تمامی دستگاه‌ها و نهادهای خدمات رسان باید درباره خدماتی که امکان ارائه آنها از طریق روش الکترونیکی وجود دارد، به مردم اطلاع رسانی کنند بهره گیری از این خدمات گامی جدی در جهت جلوگیری از ترددهای غیرضروری است.

استاندار گیلان به ابلاغیه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر ممنوعیت افزایش بیش از ۱۵ درصدی اجاره بهای منازل مسکونی در شهرهای استان اشاره و خاطرنشان کرد: در صورتی که موجر بالاتر از رقم مذکور، مبلغی را تعیین و این مسئله مورد رضایت مستأجر نباشد؛ دستگاه قضائی حکم تخلیه صادر نخواهد کرد.

وی همچنین بر ضرورت تلاش مضاعف برای ارتقای جایگاه گیلان در خصوص دریافت تسهیلات مرتبط با کرونا تأکید کرد و گفت: توسعه فضای کسب و کار و حفظ اشتغال، امری مهم است و برای تحقق جهش تولید باید به آن بیشتر توجه و از ایجاد اضطراب در جامعه خودداری کرد.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه همزمان با مبارزه فراگیر با کرونا، باید تاب‌آوری ملی را در دو بخش سلامت و اقتصادی بالا برد، افزود: روند تولید و اشتغال تداوم یابد و در این چارچوب ضروری است تا دستورالعمل‌های حفاظتی و بهداشتی، با دقت در مراکز صنعتی رعایت شود.

وی به شکل گیری تجمعات انسانی در مراکز عرضه خدمات به شهروندان همچون مراکز تعویض پلاک خودرو یا رعایت ناکافی پروتکل‌های بهداشتی هنگام برگزاری آزمون‌های راهنمایی و رانندگی و نگرانی‌هایی که در این ارتباط وجود دارد، اشاره کرد و گفت: در صورت عدم رعایت پروتکل‌ها، به طور موقت این آموزشگاه‌ها تعطیل می‌شوند.

زارع افزود: بازاریان و اصناف همچون همیشه، انصاف و عدالت را رعایت کرده و کالاها و اجناس را با قیمت متعادل به شهروندان عرضه کنند.

استاندار گیلان اظهار داشت: لازم است بازدیدهایی مستمری از سوی دانشگاه علوم پزشکی صورت گیرد و مبنای عمل برای فعالیت واحدهای مختلف صنفی یا ارائه‌دهنده خدمات، گزارش‌های این دانشگاه خواهد بود.