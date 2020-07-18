بررسی شرایط میزبانی کیش برای تورنمنت فوتسال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، باتوجه به در پیش بودن فیفادی شهریورماه و درخواست کادرفنی تیم ملی فوتسال برای انجام بازی تدارکاتی، رئیس کمیته فوتسال روز گذشته به کیش سفر کرد تا جلسات مختلفی را در این زمینه با حضور مسئولان محلی برگزار کند.

به این منظور، نشست مشترک داود پرهیزکار، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با نجف پور، مدیر اجرایی ورزش و تفریحات سالم کیش جهت بررسی شرایط میزبانی تورنمنت فوتسال با حضور چند تیم آسیایی و اروپایی، امروز صبح برگزار شد.

پس از این نشست، بازدید میدانی از امکانات ورزشی و سالن فوتسال مجموعه ورزشی المپیک کیش صورت گرفت و مذاکرات تخصصی در زمینه تغییرات مورد نیاز جهت میزبانی کیش انجام شد.

در پایان این نشست و در قالب صورتجلسه مشترک قرار شد اصلاحات لازم و مورد نیاز به زودی آغاز شود.