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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۲۲

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران:

مشکل مسکن پایتخت با افزایش خدمات به مناطق حاشیه تهران حل می شود

مشکل مسکن پایتخت با افزایش خدمات به مناطق حاشیه تهران حل می شود

تهران- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: اگر به معیشت و خدمات مورد نیاز مردم در شهرستان‌های اطراف و حاشیه تهران توجه شود قطعاً مشکلات مسکن در پایتخت کاهش پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری عصر شنبه در جلسه کمیته اقدام اقتصادی کرونا با اشاره به وجود مشکلات در حوزه مسکن اظهار داشت: اگر به معیشت و خدمات مورد نیاز مردم در شهرستان‌های اطراف و حاشیه تهران توجه شود قطعاً مشکلات مسکن در تهران کاهش پیدا خواهد کرد.

عسگری با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های تعاونی‌های مسکن کارمندان و کارگری یک ضرورت محسوب می‌شود افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی و اتاق اصناف می‌توانند با بررسی ظرفیت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی و مجتمع‌های صنفی نسبت به تأمین و تولید مسکن در نزدیکی محل کار اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: واگذاری ۷۰ هزار واحد مسکونی در شهرستان‌های پردیس و پرند با تصویب کمیته اقدام اقتصادی، تأمین خدمات مورد نیاز این پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد که در آینده‌ای نزدیک انجام می‌شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، رونق مسکن را اولویت ضروری و شرط برون رفت از شرایط کنونی توصیف کرد و اظهار داشت: توسعه بخش مسکن رونق فعالیت بیش از ۱۶۰ رسته شغلی را در پی دارد.

 

کد مطلب 4977056

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