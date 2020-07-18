اصل ماجرای غدیر قابل انکار نیست/لزوم زنده نگه داشتن غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی بعد از ظهر شنبه در آئین تجلیل از یاوران غدیر در مرکز آموزشی شهید امینی ارومیه با تاکید بر نهادینهسازی فرهنگ غدیر به عنوان یک ضرورت، اظهارکرد: این عید میثاق الهی در آسمانها و زمین است و هیچ پیامبری مبعوث نشد، مگر آنکه روز غدیر را بزرگ داشت.
وی با بیان اینکه هدف و رسالت امیرالمومنین (ع) را باید در جامعه زنده نگاه داریم و در این راستا زنده نگاه داشتن عید غدیر، مهمترین وظیفه ما است، اضافه کرد: علما و فضلای زیادی برای تبیین و نهادینهسازی این مقوله زحمات بسیاری کشیدند و آثار شاعران و اندیشمندان در طول تاریخ، نشاندهنده اهمیت این روز است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اظهار اینکه علمای زیادی واقعه غدیر را تأیید کردند، و این روز تاریخی مورد تأیید علمای شیعه و سنی است، اظهار کرد: بنابراین ما نیز به نوبه خود باید برای انتقال پیام غدیر به نسل جدید به صورت جدی گام برداریم.
دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر در آذربایجان غربی نیز در این مراسم با بیان اینکه در چند سال اخیر که برنامههای این بنیاد در ارومیه اجرا شده است با استقبال مردم همراه بود گفت: این رویداد فرهنگی و مذهبی هزینههای سنگینی را صرف کرد، ولی نباید از آن ابا داشت، چرا که برای صیانت از دین، باورها و ارزشهای مان باید هزینه کرد.
حجت الاسلام عبدالرحیم نجف قلیزاده سرایی، از نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی حجت الاسلام سید مهدی قریشی در استان به دلیل فعالیت در این زمینه قدردانی کرد و اظهار داشت: برای تقویت برنامههایی از این نوع باید به صورت جدی اهتمام ورزید.
دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر در آذربایجان غربی به برگزاری کنگره شهدای روحانی در استان طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: برپایی رویدادی با این عظمت در تاریخ شیعه و اهل سنت استان، به معنای واقعی کلمه بیبدیل بود.
وی با بیان اینکه برای تبیین نقش روحانیان در هشت سال دفاع مقدس به صورت جدی گام برمیداریم، اظهار کرد: باید شهدای روحانی استان بیش از پیش شناخته شوند و لازمه آن انجام کار رسانهای گسترده و اثرگذار است.
نظر شما