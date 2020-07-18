به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی امروز در جلسه شهرداران شهرهای تابعه قم با نمایندگان مردم در مجلس که در محل دفتر مجمع نمایندگان استان قم برگزار شد، گفت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه و سخت دشمنان علیه ملت ایران مسئولان باید با روحیه‌ای جهادی به دنبال کم کردن مشکلات مردم باشند.

به گفته وی، با توجه به افزایش اجاره بها و نرخ مسکن شاهد مهاجرت مردم قم به سمت شهرهای اطراف هستیم باید وضعیت زیرساختی این شهرها ارتقا یابد.

وی افزود: یکی از الویت‌های اساسی در توسعه پنج شهر اطراف قم، تأمین آب این شهرها است که در جلساتی با شرکت آب منطقه‌ای پیگیری و تا رسیدن به نتیجه مطلوب از سوی نمایندگان دنبال می‌شود.

ضعف مدیریت و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور دیگر نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مشکلات و کاستی‌های استان گفت: بسیاری از این مشکلات و ضعف‌ها ناشی از نبود هماهنگی بین بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف است حل بسیاری از مشکلات تنها نیاز به هم افزایی دارد و این دست مشکلات تنها با پول و هزینه حل شدنی نیست.

وی عنوان کرد: مشکل دفن و فرسودگی تجهیزات اطفای حریق در بخش‌های مختلف استان از این دست مشکلات است شهرداری قم از سایت البرز کسب درآمد می‌کند و با الزام بخش‌ها به دفن زباله در این سایت شهرداری قم می‌تواند هزینه حل زباله را پرداخت کند.

حجت الاسلام ذوالنور هم با اشاره به طرح توسعه اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) بیان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به جای ایجاد شهری جدید در منطقه‌ای بیابانی، ساخت و ساز در شهرهای اطراف قم را در اولویت خود قرار دهد.

وی به استقرار شهرک‌های صنعتی و اقتصادی در شهرهای استان اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از نیرو، توان و تجهیزات دستگاه‌های خدمات‌رسان این شهرها، صرف خدمت رسانی به همین مناطق صنعتی و اقتصادی می‌شود و این مناطق باید هزینه آن‌ها را پرداخت کنند.

گفتنی است، در این جلسه رسیدگی مشکلات بخش‌های استان فرسودگی تجهیزات و خودروهای آتش نشانی، کمبود سرانه‌های آموزشی و ورزشی و عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای توسعه عمران این شهرها، مهمترین موضوعاتی بود که توسط شهرداران در این جلسه مطرح شد.