خانواده های دارای دو معلول در قزوین صاحب خانه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که روز شنبه با حضور لطف الله سیاهکلی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین، علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی، مبارک قدم مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس یکی از بانک‌های عامل استان و صامت از خیرین نیکوکار برگزار شد برای ساخت ۶۸۲ واحد مسکونی ویژه خانواده‌های دارای دو معلول هماهنگی لازم صورت گرفت.

علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی استان قزوین در این نشست با اشاره به مشکلات معلولان اظهار داشت: مناسب سازی معابر شهری برای تردد و زندگی آسان شهروندان دارای معلولیت، تأمین مسکن و اشتغال و خدمات توانبخشی از مهمترین دغدغه‌های این گروه است.

وی اضافه کرد: اگر بتوانیم نیازهای مسکن و اشتغال مددجویان معلول را تأمین کنیم گام مهمی در تأمین آسایش روحی آنها برداشته ایم و در این راستا بهزیستی استان با هماهنگی دستگاه‌های متولی برای پاسخگویی به مطالبات معلولان با جدیت وارد کار شده است.

وارثی تصریح کرد: در استان قزوین ۶۰۰ خانواده دارای دو معلول شناسایی شده که از طریق طرح مسکن مهر و نیز اقدام ملی مسکن امیدواریم بتوانیم این خواسته به حق و مهم مددجویان خود را تأمین کنیم.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین یادآور شد: در سال‌های گذشته بخشی از نیازهای این گروه را تأمین کردهایم اما در شرایط کنونی با افزایش هزینه‌های ساخت بدون کمک خیرین قادر به تأمین این نیاز نیستیم.

خیرین به کمک معلولان آمدند

وارثی با اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در ساخت مسکن برای معلولان اظهار داشت: اخیراً یک خیر نیکوکار با درک شرایط خانواده‌های دارای دو معلول در یک اقدام ارزشمند اعلام آمادگی کرد با هزینه شخصی و مؤسسه خیریه خود نسبت به ساخت مسکن اقدام کند که در این راستا یک پروژه نیمه تمام قراراست به وی واگذار شده و تکمیل شود.

وی بیان کرد: یک طرح مسکن مهر که در دو بلوک به تعداد ۶۸۲ واحد قرار بود توسط پیمانکار خارجی اجرا شود به دلیل مشکلات ناشی از تحریم با ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی متوقف شده که با رایزنی انجام شده و موافقت اداره راه و شهرسازی استان قرار شد این پروژه توسط خیر تکمیل شود.

مشارکت ۱۵۰ میلیارد تومانی در اجرای ساخت مسکن معلولان

وارثی گفت: خیری که برای ساخت مسکن معلولان اعلام آمادگی کرده فرزند آیت الله صامت از علمای شاخص استان است که این کار ماندگار را با همکاری دستگاه‌های اجرایی تکمیل خواهد کرد.

وی یادآور شد: این طرح بیش از ۱۰ سال متوقف شده و در صورت تداوم طولانی شدن کار می‌تواند جریمه‌های سنگینی از سوی بانک داشته باشد و اقساط نیز افزایش خواهد یافت لذا منطقی نیست این کار نیمه تمام رها شود.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین اضافه کرد: تکمیل این پروژه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در شش بلوک به تعداد ۶۸۲ واحد ساخته می‌شود و در فاز اول خیر اعلام آمادگی کرده در یک دوره دو ساله ۲۲۴ واحد را تکمیل کرده و به معلولان واگذار کند.

در این جلسه پس از طرح نحوه واگذاری طرح واگذاری تفاهم نامه چهار جانبه میان بهزیستی، بانک عامل، راه و شهرسازی و خیر نیکوکار برای واگذاری پروژه نیمه تمام مسکن مهر در ناحیه شهری مهرگان برای ساخت دو بلوک ۲۲۴ واحدی امضا شد.

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