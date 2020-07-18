به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر خدایاری با اشاره به اینکه امسال پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر رضوی برگزار می‌شود، اظهار کرد: این جشنواره امسال به صورت غیرحضوری برگزار شده و آثار از طریق ایمیل و شبکه‌های اجتماعی دریافت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این جشنواره قطعی است ولی امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد، ادامه داد: برای اینکه سلامتی شهروندان و شرکت‌کننده‌ها به مخاطره نیافتد، امسال مراسم برگزار نمی‌شود و نتایج داوری و آرا داوران از طریق مبادی رسمی اعلام خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه هدایا، لوح تقدیر و تندیس نفرات برگزیده به دست‌شان خواهد رسید، اضافه کرد: آثاری که ارزشمند و قابل چاپ هستند، اگرچه حائز رتبه نشوند ولی در قالب کتابی با عنوان «گونش ضیافتی»، به چاپ خواهد رسید و به نفرات برگزیده ارسال خواهد شد.

خدایاری با بیان اینکه این جشنواره به زبان ترکی آذری به صورت بین‌المللی برگزار خواهد شد، گفت: در طول سال‌های گذشته استقبال خوبی از این جشنواره به عمل آمد و شعرایی از آلمان، گرجستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، آذربایجان و نخجوان در این رویداد ادبی شرکت کردند.

وی با بیان اینکه اختتامیه این جشنواره در سه ماه آخر سال جاری برگزار خواهد شد، اضافه کرد: بنابراین علاقه‌مندان می‌توانند با آثار کیفی و قابل توجه شرکت کنند تا شانس خودشان برای کسب مقام بالا ببرند.

خدایاری با بیان اینکه از پنج نفر شرکت‌کننده داخلی و سه نفر خارجی در این جشنواره تجلیل خواهد شد، برای استقبال اصحاب فرهنگ و ادب از این رویداد فرهنگی و ادبی ابراز امیدواری کرد و گفت: برپایی جشنواره‌هایی از این نوع، بهترین فرصت برای نهادینه‌سازی فرهنگ رضوی در جامعه اسلامی است.