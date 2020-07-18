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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۱۱

به صورت غیرحضوری؛

جشنواره بین‌المللی شعر رضوی به میزبانی ارومیه برگزار می شود

جشنواره بین‌المللی شعر رضوی به میزبانی ارومیه برگزار می شود

ارومیه - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: امسال پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر رضوی به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر خدایاری با اشاره به اینکه امسال پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر رضوی برگزار می‌شود، اظهار کرد: این جشنواره امسال به صورت غیرحضوری برگزار شده و آثار از طریق ایمیل و شبکه‌های اجتماعی دریافت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این جشنواره قطعی است ولی امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد، ادامه داد: برای اینکه سلامتی شهروندان و شرکت‌کننده‌ها به مخاطره نیافتد، امسال مراسم برگزار نمی‌شود و نتایج داوری و آرا داوران از طریق مبادی رسمی اعلام خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه هدایا، لوح تقدیر و تندیس نفرات برگزیده به دست‌شان خواهد رسید، اضافه کرد: آثاری که ارزشمند و قابل چاپ هستند، اگرچه حائز رتبه نشوند ولی در قالب کتابی با عنوان «گونش ضیافتی»، به چاپ خواهد رسید و به نفرات برگزیده ارسال خواهد شد.

خدایاری با بیان اینکه این جشنواره به زبان ترکی آذری به صورت بین‌المللی برگزار خواهد شد، گفت: در طول سال‌های گذشته استقبال خوبی از این جشنواره به عمل آمد و شعرایی از آلمان، گرجستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، آذربایجان و نخجوان در این رویداد ادبی شرکت کردند.

وی با بیان اینکه اختتامیه این جشنواره در سه ماه آخر سال جاری برگزار خواهد شد، اضافه کرد: بنابراین علاقه‌مندان می‌توانند با آثار کیفی و قابل توجه شرکت کنند تا شانس خودشان برای کسب مقام بالا ببرند.

خدایاری با بیان اینکه از پنج نفر شرکت‌کننده داخلی و سه نفر خارجی در این جشنواره تجلیل خواهد شد، برای استقبال اصحاب فرهنگ و ادب از این رویداد فرهنگی و ادبی ابراز امیدواری کرد و گفت: برپایی جشنواره‌هایی از این نوع، بهترین فرصت برای نهادینه‌سازی فرهنگ رضوی در جامعه اسلامی است.

کد مطلب 4977075

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