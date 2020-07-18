سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به غیر از شهرستان جم همه نقاط استان بوشهر در وضعیت قرمز هستند و این به دلیل بالا بودن تعداد بیماران بستری است.

وی اضافه کرد: با توجه به این شرایط و بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا، محدودیت‌های کرونایی در استان بوشهر تا پایان هفته جاری نیز تمدید شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به تعادل میزان ورودی به بیمارستان‌های استان و میزان ترخیصی‌ها خاطرنشان کرد: بستری‌های کنونی در بیمارستان‌های استان نتیجه افزایش مبتلایان در دو سه هفته قبل بوده است.

وی از کاهش مبتلایان استان با توجه به محدودیت‌هایی اعمال شده و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم بیان کرد: تعادل در ورودی‌ها و خروجی‌های کرونا بیانگر کاهش مبتلایان به بیماری است.

کشمیری ادامه داد: در حال حاضر ۳۱۲ بیمار در بخش کرونایی بیمارستان‌های استان بستری هستند که حدود ۵۲ نفر از آن‌ها در بخش ویژه بستری هستند و ۳۲ نفر با کمک دستگاه نفس می‌کشند.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۵۴ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند و ۴۹ نفر نیز با حال خوب از بیمارستان مرخص شده است.