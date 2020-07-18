بیش از ۱۹۰ پروژه بزرگ و کوچک در شهر رشت در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حاج محمدی عصر شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر رشت با محوریت استیضاح شهردار که به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای لغو شد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مهم‌ترین وظیفه شهرداری ارائه خدمات شهری است، اظهار کرد: نقطه نظرات اعضای شورا محترم است اگر در زمینه عملکرد سوالی داشته باشند باید شفاف سازی انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ دشمنی در میان اعضای شورای شهر و شهرداری وجود ندارد، گفت: اعضای شورای شهر به میزان اطلاعاتی که دریافت می‌کنند بر اساس قانون حق سوال دارند و ما نیز باید بر طبق قانون پاسخگو هستیم.

شهردار رشت در ادامه با اشاره به اینکه امروز در این جلسه برای پاسخ به سوال کنندگان حضور یافتیم که به حد نصاب نرسید، افزود: سوال از شهردار سبب می‌شود که پرسنل منتظر نتیجه کار باشند و این به خود شهرداری خسارت وارد کرده، به درآمد مردم آسیب و برای کارکنان نیز مشکل ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: اعضای شورا باید سوالات را بررسی کرده و اگر موضوع مهمی نباشد با تدبیر مسئله را حل کنند اگر بنا به ماندن شهردار است باید ادامه کار دهد.

حاج محمدی در ادامه با اشاره به همکاری و مشارکت قرارگاه خاتم الانبیا در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های شهردار رشت، تصریح کرد: یکی از برنامه‌ها در شهرداری رشت جذب سرمایه گذار در اجرای پروژه‌ها است.

وی با بیان اینکه، اهداف و برنامه‌های شهرداری رشت بر اساس طرح‌ها و میزان بودجه مصوب شورای شهر است، افزود: بر اساس نظر شورا پنج پروژه اساسی و بزرگ تعریف و در دست اجرا داریم.

شهردار رشت با اشاره به اینکه پروژه‌های پسماند و محیط زیست از پروژه‌های مهم و دارای اولویت این شهر است، گفت: بارها از منطقه سراوان بازدید کرده و اقدامات لازم انجام شده و در حال حاضر پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان در این منطقه در حال راه اندازی است.

وی با بیان اینکه بزرگترین زباله سوز کشور در رشت ۶۰۰ تنی عملیات اجرایی آغاز شده است، گفت: در مورد پروژه آرامگاه دکتر حشمت به زودی به اتمام می‌رسد.

ناصر حاج محمدی در ادامه با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای شهرداری رشت، گفت: بیش از ۱۹۰ پروژه بزرگ و کوچک در شهر رشت در حال اجرایی است.