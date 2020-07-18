بورس استارت آپ در کشور راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله سیاهکلی عصر شنبه در جلسه با رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی قزو ین با اشاره به اهمیت کادرسازی و تربیت نیروهای ماهر و کارآمد توسط دانشگاه‌ها اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های فارغ التحصیلان دانشگاهی تأمین شغل است که باید مسیر دانشگاه در این جهت باشد.

وی بیان کرد: امروز باید زیرساخت دانشگاه به سمت مهارت آموزی و ایده پردازی باشد تا دانشجویان بتوانند پس از تحصیل برای خود و دیگران شغل ایجاد کرده و دنبال پشت میز نشینی نباشند.

ضرورت راه اندازی بورس استارت آپ در کشور

سیاهکلی تصریح کرد: در میان دانشجویان افراد زیادی هستند که ایده‌های خوبی دارند و اگر مورد حمایت قرار گیرند قادرند آن را به طرح و محصول و ثروت تبدیل کنند اما برخی نگران هستند که ایده‌های آنها به سرقت رفته و مورد استفاده قرار گیرد که برای آن باید تدبیر کنیم.

وی اضافه کرد: راه اندازی بورس استارت آپ از طرح‌های خوبی است که می‌تواند از سرقت ایده‌ها جلوگیری کرده و برای ثبت آن به نام صاحب اثر کمک کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین یادآور شد: با راه اندازی بورس استارت آپ می‌توان از خروج ایده‌ها از کشور و مهاجرت جوانان جلوگیری و شرایط استفاده از ایده‌های دانش بنیان را در عرصه‌های مختلف مهیا کرد.

وی از شرایط سخت دانشگاه‌ها در زمان انتشار ویروس کرونا و تعطیلی کلاس‌های حضوری به عنوان یکی از چالش‌های جدی این مراکز یاد کرد و اظهار داشت: در یک سال اخیر مدیریت دانشگاه‌ها سخت شده چون اتکای درآمد دانشگاه‌ها به شهریه بوده و این منابع به برنامه‌های پژوهشی و استارت آپی گره نخورده است.



عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کشورهایی که پیشرفت کرده اند زمینه ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با صنعت را بخوبی مهیا کرده اند و با سفارش محصول به تولید ثروت رسیده اند و ما هم باید این مسیر را دنبال کنیم.

وی بیان کرد: باید حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را جدی بگیریم و از طریق این شرکت‌ها برای تبدیل ایده به محصول و ثروت بخوبی استفاده کنیم که در برخی دانشگاه‌ها این اتفاق رخ داده است.

شرکت‌های دانش بنیان به ارتقا صنعت کمک کنند

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: اگر خودروسازی ما با شرکت‌های دانش بنیان ارتباط داشت وضعیت بهتر بود اما امروز باید اذعان کنیم که بعد از ۴۰ سال صنعت خودروسازی نداریم بلکه کارخانه خودروسازی داریم.

وی اضافه کرد: تمام تکنولوژی صنایع خودروسازی وارداتی است و در برخی صنایع دیگر هم که ادعای صنعتی شدن را داریم این اتفاق رخ نداده و تا زمانی که شرکت‌های دانش بنیان وارد کار نشوند نمی‌توانیم کیفیت تولیدات خود را بالا ببریم.

سیاهکلی گفت: مجلس یازدهم بنا دارد به سمت کمیسیون محوری برود و با بحث‌های کارشناسی و تخصصی با رویکرد دانش در مسائل اظهار نظر کند.

گروه دیپلماسی اقتصادی مجلس راه اندازی می‌شود

وی بیان کرد: با دعوت از وزیر امور خارجه در کمیسیون صنایع برای اولین بار موضوع راه اندازی گروه دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی را مطرح کرده ایم که این کار می‌تواند برای ریل گذاری در بخش صنعت و تسهیل در عقد قراردادهای مشترک با کشورها و همکاری‌های تجاری و صنعتی نقش آفرین باشد.

سیاهکلی اظهار داشت: با شکل گیری مجلس یازدهم و ترکیب آن بسیار امیدواریم مجلس عمل گرا و کارآمد شکل گرفته و گره گشای مشکلات مردم باشد.

ضرورت راه اندازی مرکز بزرگ ICT در قزوین

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ظرفیت دانشگاهی استان قزوین بسیار بالاست و قادریم یک مرکز بزرگ ICT در استان قزوین راه اندازی کنیم تا تولید محتوا داشته باشیم و تکنولوژی این مرکز را ایجاد کنیم.

در این نشست رئیس دانشگاه نیز از مشکلات کنونی و استفاده از ایده‌های جدید در تأمین منابع مالی برای ادامه فعالیت‌های دانشگاه در دوره جدید گزارش داد.