رعایت بیش از ۹۰ درصدی ضوابط بهداشتی در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد فدایی، استاندار کرمان در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه صبح‌گاهی شبکه ۲ سیما، شنبه ۲۸ تیر ماه جاری با اشاره به آخرین وضعیت استان کرمان گفت: از اواخر اسفند تا اواخر فرودین ماه تعطیلی و اعمال محدودیت‌های تردد داشتیم و همین موضوع کمک کرد تا بیماری کنترل شود.

وی گفت: اما چون امکان ادامه این محدودیت‌ها وجود نداشت، از ابتدای اردیبهشت ماه بازگشایی‌ها را داشتیم و مردم را به رعایت پروتکل‌های بهداشتی توصیه کردیم و با این حال از اواخر اردیبهشت ماه با شیوع بیشتر بیماری روبه‌رو شدیم و تعداد مبتلایان بالا رفت و بر همین اساس نظارت‌ها را تشدید کردیم.

استاندار کرمان با اشاره به گروه‌های نظارتی در استان، عنوان کرد: ۲۰ گروه نظارتی درست شد که بر امکان مختلف اعم از دولتی، مذهبی، فروشگاه‌ها و … نظارت می‌کنند تا ضوابط بهداشتی رعایت شود و اگر این نکات کامل رعایت شود، در گروه سبز جای گرفته و می‌توانند به کارشان ادامه بدهند و اگر ایراداتی جزئی داشته باشند در گروه زرد قرار گرفته و مهلت می‌گیرند تا آن ایرادات را برطرف کنند و اگر پروتکل‌ها را رعایت نکنند، تعطیل می‌شوند تا زمانی که دوباره ضوابط بهداشتی را رعایت کنند.

وی با اشاره به رعایت بالای ۹۰ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در استان کرمان، گفت: برای مثال ۲ هزار و ۶۸۰ مورد بازرسی از دستگاه‌های دولتی داشتیم و این موضوع کمک کرد تا رعایت ۳۵ درصدی مسائل بهداشتی در هفته اول به ۹۶ درصد در هفته چهارم برسد و در شهرستان‌ها نیز ۱۸ درصد پروتکل‌ها رعایت می‌شد و در هفته چهارم به ۸۸ درصد رسیده است؛ علاوه بر این از آن‌جا که بعضی از تجمع‌ها مانند مراسم تحریم و عروسی‌ها در منزل بود و موجب شیوع بیماری می‌شد، در قالب گشت و با حکم دادستان وارد این منازل می‌شویم تا جلوی این مراسمات گرفته شود.

فدایی افزود: از مردم هم خواستیم که این چنین مراسماتی را گزارش بدهند تا تجمعات را تعطیل کنیم و در مورد تالارها باید بگویم که اجازه دادیم تالارها باز باشند به شرط آن‌که ظرفیت بالاتر از ۵۰ درصد را پذیرش نکنند و در همه تالارها ناظر مستقیم داریم که از ابتدا تا انتهای مراسم در آنجا حضور دارند و بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی نظارت می‌کنند.

این مسئول با اشاره به خالی بودن ظرفیت ۲۰ درصدی بیمارستان‌های استان، گفت: از میزان تختی که برای بیماران کرونایی آماده کردیم ۸۰ درصد استفاده شده و ۲۰ درصد خالی است و تقریباً ورودی و خروجی‌مان برابر است و به همان تعداد که مرخص می‌شوند، بستری می‌کنیم و امیدوارم با برنامه‌هایی که در نظر گرفتیم تعداد مبتلایان کرونا روند نزولی پیدا کند.

وی در پایان در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد کمبود کیت در استان کرمان، گفت: هیچ کمبودی در این زمینه نداریم.