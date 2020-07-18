کشور به مدیرانی که حل مسئله بدانند نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی روز شنبه با حضور لطف الله سیاهکلی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین، علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی، مبارک قدم مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس یکی از بانک‌های عامل استان و صامت از خیرین نیکوکار برای ساخت ۶۸۲ واحد مسکونی ویژه خانواده‌های دارای دو معلول هماهنگی لازم صورت گرفت.

لطف الله سیاهکلی در این نشست اظهار داشت: در شرایطی که کشور در شرایط عادی نیست و فشارها از هر سو به اقتصاد و معیشت ما آسیب می‌زند باید بتوانیم با سرعت بخشیدن به کارها موانع مسیر خدمت به مردم را هموار کنیم.

وی افزود: در این وضعیت به مدیرانی نیاز داریم که بتوانند حل مسئله کنند و این که بخواهیم با اتکا به مقررات و قوانین جلو برویم کارها پیش نمی‌رود.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین تصریح کرد: برخی مقررات و قوانین بازدارنده است برای نمونه امروز وقتی یک خیر حاضر شده ۱۵۰ میلیارد تومان برای ساخت مسکن معلولان هزینه کند ما همچنان در پیچ و خم داری مانده ایم و شرایطی را تعیین می‌کنیم که حتی خیر را فراری می‌دهیم.

سیاهکلی اضافه کرد: در قرارداد و تفاهمی که با خیر برای ساخت ۶۸۲ واحد مسکونی برای خانواده‌های دو معلول وجود دارد نه تنها ما به خیر چیزی نمی‌دهیم بلکه قرار است میلیاردها تومان هزینه کند تا چند معلول صاحب سرپناه شوند اما همچنان مقررات سخت گیرانه داریم و ضوابطی پیش پای خیر قرار می‌دهیم که کمتر کسی می‌پذیرد.

وی بیان کرد: وقتی یک خیر آنقدر احساس مسئولیت کرده تا ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه کند و حدود ۷۰۰ نفر را صاحب خانه کند باید زیر پایش فرش قرمز پهن کنیم و همه کارها را خودمان انجام دهیم و خیر فقط سرمایه اش را وارد کار کند.

سیاهکلی اضافه کرد: امروز معلولان ما با مشکلات عدیدهای روبرو هستند که اگر بتوانیم مسکن و اشتغال آنها را حل کنیم می‌توان به گره گشایی از سایر چالش‌ها امیدوار بود.

وی با انتقاد از مقررات بانکی که باید مؤسسه یا شرکت زیان ده نباشد تا بتوان برای ساخت تسهیلات داد اظهار داشت: مؤسسه خیریه که سودآور نیست و فقط هزینه می‌کند اما چون حسابرسی زیان دارد قانون می‌گوید نمی‌تواند وام بگیرد در حالی که این تسهیلات را برای ساخت مسکن می‌دهیم تا در کنار آورده خیر در پروژه هزینه شود.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از رؤسای بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی انتظار جدی داریم با سهل گیری در مقررات اجازه دهند کارهای مشارکتی برای تأمین سرپناه مردم شکل بگیرد و جمعی از نیازمندان معلول از فرصت خانه دار شدن محروم نشوند.

در این نشست از اقدام خیرخواهانه آقای صامت برای ساخت ۶۸۲ واحد مسکن ویژه معلولان تشکر و قدردانی شد.