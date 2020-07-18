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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۳۸

انفجار بمب در نیجریه/ ۱۲ نفر کشته و زخمی شدند

انفجار بمب در نیجریه/ ۱۲ نفر کشته و زخمی شدند

در حادثه انفجار بمب در شمال نیجریه، ۱۲ نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه دِیلی پُست، در حادثه انفجار یک بمب دست ساز در ایالت «کاتسین» واقع در شمال نیجریه، دست کم ۷ نفر کشته و ۵ فرد دیگر هم زخمی شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، فرماندهی پلیس ایالت «کاتسین» در این خصوص اعلام کرد: تعدادی از کشته شدگان این حادثه کودک هستند. احتمال افزایش شمار جانباختگان این حادثه وجود دارد.

شاهدان عینی در این خصوص اعلام کردند که حادثه در روستای «یاماما» ( Yammama) واقع در این ایالت روی داده است.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته است.

کد مطلب 4977114

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