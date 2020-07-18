افزایش شمار قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ‌۳۹ ‌نفر

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه عصر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با فوت یک بیمار ۷۰ ساله، شمار قربانیان کرونا در استان به ۳۹ نفر رسید.

یزدان پناه با اشاره به آزمایشات جدید ارسالی به آزمایشگاه مولکولی یاسوج و دریافت پاسخ آن‌ها، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارهای آزمایشات، از مجموع ۲۳۲ نمونه ارسالی به آزمایشگاه مولکولی یاسوج، مبتلایان جدید شناسایی شدند.

وی افزود: ۲۵ درصد مبتلایان در شهرستان بویراحمد، ۲۱ درصد مربوط به کهگیلویه، ۱۷ درصد در گچساران و ۱۱ درصد مربوط به بهمئی است. دیگر مبتلایان مربوط به سایر شهرهای استان است.

یزدان پناه با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا، امروز بیشترین موارد مثبت از مجموع آزمایشات ارسالی به ثبت رسید، تصریح کرد: ۱۰ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های معین کرونای استان بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: تاکنون ۱۹۱۸ بهبود یافته بالینی کرونا در استان داشتیم.