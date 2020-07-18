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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۳۵

روزنامه ولت:

مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیروی‌های مسلح آلمان ناپدید شد

مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیروی‌های مسلح آلمان ناپدید شد

روزنامه آلمانی ولت در گزارشی اعلام کرد: مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیروی‌های مسلح آلمان طی ۱۰ سال اخیر ناپدید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، منابع آلمانی اعلام کردند که مقادیر زیادی سلاح و مهمات از انبار متعلق به نیروهای مسلح و پلیس آلمان ناپدید شده است.

خبرگزاری آناتولی به نقل از «روزنامه ولت» چاپ آلمان در گزارشی در این خصوص اعلام کرد که مقادیر زیادی مهمات حداقل طی ۱۰ سال اخیر در انبار نیروی نظامی و پلیس آلمان ناپدید شده است.

«روزنامه ولت» ادامه داد: وزارت دفاع آلمان تحقیقاتی را درباره مفقود شدن این حجم از سلاح و مهمات آغاز کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان هم در این باره اعلام کرده است که علت اصلی مفقودی این حجم از مهمات هنوز مشخص نیست.

کد مطلب 4977128

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