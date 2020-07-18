مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری پردیس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری پردیس با حضور حجت‌الاسلام حسینی امام جمعه، حسن زاده رئیس حوزه ریاست دادگستری استان، مظفری معاون منابع انسانی دادگستری استان، دکتر رضایی فرماندار، آقاجری دادستان و همچنین مدیرعامل شرکت عمران، شهرداران و رؤسای شورای اسلامی بومهن و پردیس، بخشدار بومهن، فرمانده سپاه، فرمانده انتظامی و سایر مسئولین شهرستان در مجتمع فرهنگی هنری مهر بومهن برگزار شد.

حجت الاسلام حسینی، امام جمعه پردیس در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات و زحمات صادقانه ۳۰ ساله رئیس سابق دادگستری اظهار داشت: ان‌شاءالله ورود رئیس جدید دادگستری به جمع مردم ولایتمدار شهرستان پردیس و مسئولین شهرستان، مایه خیر و برکت در شهرستان باشد.

وی افزود: مسئله قضا و قضاوت از مسائلی است که بسیار اهمیت دارد و هرکس در این جایگاه می‌نشیند باید همانطور عمل کند که پیغمبر گرامی اسلام به آن عمل کرده است.

امام جمعه پردیس گفت:: مردم بیش از ۴۰ سال است که پای نظام و انقلاب ایستاده اند و هر خسارتی که تا کنون وارد شده در درجه اول به مردم وارد شد، پس باید پای این مردم ایستاد و صادقانه به آنها خدمت کرد و امیدواریم مسئولین نهایت همت را در رفع مشکلات و معضلات شهرستان به کار گیرند.