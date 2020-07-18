فقدان صنایع تبدیلی در ورامین تحول اقتصادی شهر را دچار مشکل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی عصر شنبه در جلسه مشترک با پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان، فرماندار و مسئولان ورامین به منظور هماهنگی ارائه کمک‌های مؤمنانه به مردم این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: بسیاری از محصولات کشاورزی در ورامین تولید می‌شود که به دلیل نبود صنایع تبدیلی، نمی‌تواند تحولی را در اقتصاد منطقه به وجود آورد.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و لزوم دست‌گیری از مردم نیازمند گفت: ارائه سبد کالا و یا هدیه‌های نقدی از سوی مسئولان به مردم تنها عرض ارادت به صاحبان اصلی انقلاب است، مردم در جریان این بیماری با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که امید می‌رود با همدلی مردم و تلاش مسئولان، این مشکلات برطرف شود.

محمودی افزود: با وجود تمامی خدماتی که نظام به ورامین ارائه کرده ولی همچنان بخش‌های حاشیه‌ای شهرستان با مشکلاتی مواجه است که امید است با کمک‌های نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان این مشکلات برطرف شود.

