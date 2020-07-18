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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۳۷

نماینده مردم پیشوا، ورامین و قرچک در مجلس شورای اسلامی:

۸ هزار خانواده دشت ورامین تحت پوشش بهزیستی قرار دارند

۸ هزار خانواده دشت ورامین تحت پوشش بهزیستی قرار دارند

ورامین- نماینده مردم پیشوا، ورامین و قرچک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۸ هزار خانواده دشت ورامین تحت پوشش بهزیستی قرار دارند گفت: این تعداد نشان از آسیب پذیر بودن منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی عصر شنبه در جلسه مشترک با سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان و فرماندار و مسئولان ورامین که به منظور هماهنگی ارائه کمک‌های مؤمنانه به مردم این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: حضور بیش از ۸ هزار خانواده تحت پوشش بهزیستی در این سه شهرستان نشان از آسیب‌پذیری منطقه به ویژه در ایام شیوع ویروس کرونا دارد.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: در شرایطی که دولت به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان و مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه است، نهادهای انقلابی مانند بنیاد مستضعفان می‌توانند بسیاری از مشکلات مردم به ویژه در حوزه مسکن را برطرف کنند.

نوش‌آبادی افزود: امروز جامعه از بیکاری، نبود زیرساخت‌های بهداشتی و مشکلات حوزه مسکن رنج می‌برد و قطعاً بنیاد مستضعفان با توان و ظرفیت مدیریتی بالا، می‌تواند به یاری جامعه آمده و بخش مهمی از این مشکلات را برطرف کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فشارهای اقتصادی برای مردم کمرشکن است افزود: امروز جهاد، در گام برداشتن در مسیر فعالیت‌های اقتصادی است تا مردم به آینده نظام بیش از گذشته امیدوار شوند.
 

کد مطلب 4977138

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